Gustavo Santana comemora primeiro gol no ano e vitória do Cachorrão

Destaque das categorias de base do EC São Bernardo e novamente integrado à equipe principal após a participação do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Gustavo Santana comemorou no último domingo seu primeiro gol pelo Cachorrão na atual temporada, na vitória por 2 a 0 sobre o líder Catanduva pela Série A3 do Paulistão.

Titular da equipe nos últimos três jogos, o atacante de 18 anos tem recebido cada vez mais oportunidades do treinador Renato Peixe. Com um gol e uma assistência até aqui na competição, o jovem vem sendo parte importante da engrenagem da equipe que atualmente ocupa a terceira colocação do campeonato.

"Venho trabalhando muito forte buscando meu espaço e sou muito grato ao professor pelas oportunidades que vem me dando na competição. Tenho tentado ao máximo corresponder e estou muito feliz por ter marcado e ajudado a equipe a conquistar uma importante vitória diante de um adversário que é líder do campeonato e tinha 100% de aproveitamento", comemorou.

Com dois empates nas rodadas iniciais da A3, o Cachorrão não largou da maneira que seu torcedor esperava, mas se reabilitou nos últimos jogos e ainda segue invicto na competição. Depois de bater na trave com o acesso no ano passado, a equipe espera conseguir a vaga esta temporada para a próxima edição da Série A2.

"Nossa equipe tem feito bons jogos e não é à toa que somos um dos dois times ainda invictos na competição. Sabemos que precisamos melhorar ainda mais pois nossos objetivos são grandes e sonhamos alto, mas temos crescido e vencemos três dos últimos quatro confrontos. Vamos seguir trabalhando para manter a boa sequência e nos aproximar cada vez mais do líder", completou o atacante.