Filmes clássicos encontram espaço na internet e São Boas opções para o feriado

Das coreografias inesquecíveis de Cantando na Chuva até a tensão palpável de Janela Indiscreta, de Hitchcock, no qual cada olhar revela segredos obscuros, a diversidade de opções de grandes clássicos do cinema no streaming pode ser o antídoto perfeito contra o tédio.

A nossa lista traz ainda o intenso romance de Hiroshima, Meu Amor, e a energia vibrante de West Side Story com a rivalidade entre gangues em Nova York. Mas esses são só alguns exemplos. Seja na busca por uma fuga emocional ou uma jornada pelas complexidades humanas, essas 11 obras-primas vão transportar os espectadores para um outro mundo, dentro de casa - e longe dos agitos do carnaval.

1. Cantando na Chuva

Lina Lamont (Jean Hagen) brilha em Hollywood na era do cinema mudo, mas a transição para o som ameaça a sua carreira. A voz não convence o público no novo formato falado. Eis que surge Kathy Selden (Debbie Reynolds) para dublá-la e Lina luta para mantê-la no anonimato, enquanto Don Lockwood (Gene Kelly) e Cosmo Brown (Donald O'Connor) apoiam a amiga dubladora em busca do merecido reconhecimento. Disponível na HBO Max e no Oldflix.

2. Janela Indiscreta

O filme retrata L.B. Jeffries (James Stewart), um fotógrafo confinado em casa após um acidente. A companhia é a namorada sofisticada, Lisa (Grace Kelly), e Stella (Thelma Ritter), a funcionária. Sem ocupação, Jeff espia os vizinhos com uma câmera e uma lente teleobjetiva. A janela, uma metáfora do cinema, revela as vidas alheias, refletindo o próprio ato de assistir a filmes. Disponível no Oldflix e, para aluguel, no Amazon Prime Video e na Apple TV+.

3. Bye Bye Brasil

Salomé, Lorde Cigano e Andorinha viajam com a Caravana Rolidei, levando espetáculos para comunidades distantes da TV. Os artistas ambulantes conectam-se com o Brasil esquecido, trazendo entretenimento e magia para os mais humildes. Disponível no Globoplay.

4.Era Uma Vez em Tóquio

Um casal de idosos, interpretado por Chieko Higashiyama e Chisu Ruy, visita os filhos em Tóquio. O filho é médico, a filha, esteticista, mas mal têm tempo para os pais, imersos nas própria vidas frenéticas. Os netos são mimados, complicando mais a situação. A nora viúva, Setsuko Hara, se torna o consolo dos velhos. Em uma cena tocante, ela testemunha a emoção dos sogros diante da foto do filho morto. O tema do diretor Yasujiro Ozu é a rotina e a carência de afeto na vida moderna. Disponível no Belas Artes à la Carte.

5. Hiroshima, Meu Amor

Uma atriz francesa e um arquiteto japonês têm um breve, porém intenso romance em Hiroshima, assombrados pelas memórias da Segunda Guerra Mundial. Dirigido por Alain Resnais, o filme aborda temas como memória, trauma e amor, mergulhando nas profundezas da alma humana. Disponível no Oldflix, e no Globoplay+Telecine.

6. Assim Caminha a Humanidade

O ator James Dean brilha como Jett Rink, um homem em busca de poder e riqueza no Texas do pós-guerra. O filme acompanha a história de amor entre ele, Leslie (Elizabeth Taylor) e Bick (Rock Hudson), enquanto exploram temas de ambição, lealdade e os conflitos sociais da época. Dirigido por George Stevens. Disponível para aluguel ou compra na Apple TV+ e no Amazon Prime Video.

7.Rastros de Ódio

O enigmático Ethan Edwards (interpretador por John Wayne) retorna da guerra para a casa do irmão. A presença dele revela um amor não correspondido pela cunhada. No entanto, ele tem uma natureza individualista evidente e se torna um outsider, pronto para renunciar à própria felicidade pelo bem do irmão. Esse é o drama de um herói fordiano, marcado pela grandeza dos derrotados do diretor John Ford. Disponível na HBO Max.

8. Jules e Jim - Uma Mulher para Dois

No filme de François Truffaut, acompanhamos a relação entre os amigos inseparáveis Jules, Jim e Catherine. Ambientado na Paris do início do século 20, o filme narra a trajetória desses personagens envolvidos em um triângulo amoroso marcado por paixão, amizade e conflitos. Com uma narrativa inovadora e sensível, o longa explora temas como liberdade, desejo e os limites do amor. Disponível no Globoplay+Telecine e no Amazon Prime Video+Telecine.

9. Duas vezes Marilyn Monroe

Em Quanto Mais Quente Melhor, dois músicos de jazz testemunham o Massacre do Dia de São Valentim (1929) e, para fugir, se travestem de mulheres e se juntam a uma banda feminina na Flórida. Disponível no Amazon Prime+MGM e, para aluguel ou venda, no Apple TV e no Amazon Prime Video. Já O Pecado Mora ao Lado (foto) traz uma das mais marcantes cenas da carreira da atriz. Ela interpreta uma jovem que mexe com a fantasia de um vizinho . Direção de Billy Wilder. Disponível no Star+.

10. O Mensageiro do Diabo

Durante a Grande Depressão nos EUA, um homem esconde dinheiro roubado na boneca da filha, fazendo-a jurar segredo. Condenado à morte, confessa tudo ao companheiro de cela, o falso reverendo Harry Powell. Ao ser solto, o reverendo seduz a viúva do homem, Shelley Winters, apenas pelo dinheiro. O filho desconfia dele e tenta proteger a família. Disponível para aluguel ou compra no Amazon Prime Video e na Apple TV+

11. Amor, Sublime Amor (West Side Story)

Dirigido por Jerome Robbins e Robert Wise, com música de Leonard Bernstein, o filme nos leva a uma Nova York palco de um intenso conflito entre gangues rivais, os Jets e os Sharks, representando os jovens brancos e latinos, respectivamente. No meio dessa rivalidade, surge um amor proibido entre Tony, ex-líder dos Jets, e Maria, irmã do líder dos Sharks. Inspirado em Romeu e Julieta, de Shakespeare, o musical brilha com coreografias vibrantes e uma trilha sonora inesquecível, explorando temas de amor, violência e preconceito na América urbana dos anos 1950. Disponível no Amazon Prime Video+MGM e, para aluguel, na Apple TV+ e no YouTube e Amazon Prime Video.