Padre Manoel de Nóbrega é a pior opção aos turistas que descem para o Litoral

Segundo o último boletim divulgado pela Ecovias (13h), na tarde desta segunda-feira (12), o excesso de veículos já é notado por quilômetros de congestionamento para quem retorna à São Paulo, via Imigrantes - por lá, a lentidão se mantém na altura do km 60 ao 53. Já quem vai à praia, pode evitar a Padre Manoel de Nóbrega - com trânsito intenso rumo ao Guarujá, do km 275 ao 274 e 248.5 a 270.6 para acessar o Litoral Norte; a rodovia também está congestionada em direção à Capital, do km 271 ao 274.

Enquanto isto, a Anchieta, Cônego Domênico Rangoni e Piaçaguera-Guarujá se encontram com tranquilidade em ambos sentidos.

No momento, a Operação 4X6 vigora nas vias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Sendo assim, estão liberadas 4 pistas da Anchieta ao sentido Litoral e 6 da Imigrantes no sentido Capital.

Por conta da operação especial, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 39 sul com acesso a Interligação Planalto, sentido Imigrantes; assim como a alça de retorno da Imigrantes no km 40,2, sentido Litoral.