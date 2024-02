C A M P E Ã S União das Vilas em São Bernardo. Ocara em Santo André... ...mas foi no sufoco! Já no tempo dos préstitos...

Há 30 anos acontecia um fato inédito no Carnaval de Rua do Grande ABC: a UESA (União das Escolas de Samba de Santo André) preside a apuração, mas diante da objeção da terceira colocada, suspende a premiação.

O Ocara caminhava para festejar o quinto título andreense consecutivo, quando a Leões do Vale “melou” a festa ao alegar irregularidade na lacração das urnas com os votos dos jurados. A proclamação da vencedora foi suspensa.

NO TAPETÃO, NÃO...

No final das contas, uma proclamação apenas adiada. Naquele Carnaval, Ocara recorreu à sua própria história. Escolheu em 1994 o mesmo tema vitorioso de 1968 – “Atlântica, o Tesouro Submerso”. E 68 foi o ano da oficialização do Carnaval andreense, seguindo os passos de São Paulo, Capital.

Assim, em 1994, Ocara ficou mesmo com o título, com a Mocidade de Vila Alice em segundo e a reclamante Leões do Vale em terceiro.

MAIS PROBLEMAS

Foi um final de Carnaval ainda mais fora dos padrões o de 94. Seis PMs de Santo André ameaçaram com revólver o fotógrafo do Diário para que ele entregasse filme que registrava cenas em que os soldados foram flagrados espancando duas mulheres em frente ao Ginásio Pedro Dell’Antonia, local da apuração.

Os PMs abriram a máquina fotográfica, retiraram o filme e o esmagaram com os pés.

SÃO BERNARDO

Com o tema “A dança nos tempos e no Brasil”, a União das Vilas (criada em 1980 no bairro Assunção) venceu o Carnaval 94 em São Bernardo, sem maiores contratempos. Camisa Vermelha e Branca ficou com o título de vice-campeã e Rosas Negras em terceiro.

A apuração realizada no Baetão consagrou o bloco Unidos de São Bernardo, campeão em sua categoria.

CARNAVAL 1909

Já no começo do século passado, a animação maior do Carnaval brasileiro era no Rio de Janeiro. Tempo dos préstitos, os antecessores das escolas de samba, como lembramos ontem.

Em 1909 – informa o noticiário da época – foi extraordinária a animação no Carnaval do Rio, com suas ruas centrais repletas.

Três préstitos concorriam: Tenentes do Diabo, Democráticos e Fenianos. Portela, Mangueira, Beija-Flor e todas essas escolas maravilhosas, bem, elas seriam formadas uns bons anos depois.

Crédito da foto 1 – Leonardo Colosso/Banco de Dados

AS CAMPEÃS. Helena Peres, porta-bandeira do Ocara; a cabrocha destaque da União das Vilas: elas brilharam no Carnaval 1994 de Santo André e São Bernardo

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 15 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8623

MANCHETE – Passarinho diz que há complô contra a CPI do orçamento.

O senador paraense Jarbas Passarinho havia sido presidente desta mesma CPI.

SÃO CAETANO – Prefeitura anunciava para março (de 1994) a inauguração do primeiro posto do Grande ABC do Procon (Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor).

CULTURA & LAZER – Henri Gervaiseau lançava o vídeo “Tem que ser baiano?”, com imagens produzidas no Grande ABC.

ESCÂNDALO – Atriz seminua enlouquece Itamar (presidente da República, durante desfile do Carnaval no Rio de Janeiro).

MEMÓRIA – Eram batalhas de confetes.

EM 15 DE FEVEREIRO DE...

1564 - João Ramalho recusava o cargo de vereador eleito para a Câmara da Vila de São Paulo de Piratininga. Alegava ser um homem velho que passava dos 70 anos.

1904 – Jorge Tibiriçá, residente em Mogi das Cruzes, era eleito presidente do Estado de São Paulo; coronel João Baptista de Mello Oliveira, proprietário na Capital, eleito vice-presidente.

No Grande ABC, então Município de São Bernardo, os dois eleitos receberam 340 votos cada um.

Governos paulista e paranaense estimulavam a vinda de migrantes do Rio Grande do Norte para trabalhos na lavoura. Eram fornecias hospedagem e condução para o Interior.

O governo federal apoiava a migração interna. J. J. Seabra, ministro da Justiça e Negócios do Interior, telegrafava ao governador do Rio Grande do Norte pedindo o número exato das famílias que pretendiam emigrar para São Paulo e Paraná, “a fim de fornecer-lhes as necessárias passagens”.

1909 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: deu-se ontem (3-2-1909) um conflito entre sírios e italianos no armazém de Abib Eid.

Morador em frente, Miguel Vaiano saiu em defesa de um seu patrício italiano agredido pelos sírios. Armado de uma carabina, Vaiano acabou detido por um soldado que passava em frente.

Dizia o espirituoso correspondente do Estadão: “Confirmado o provérbio tra due litiganti il terzo gode”.

1949 - Prefeito Antonio Flaquer assinava decreto municipal aprovando o loteamento Vila Linda, em Santo André.

1959 - Fundada a Sociedade Amigos dos Bairros Unidos de Vila Lucinda, em Santo André.

1974 – São Bernardo assinava convênio para as obras do Projeto Cura (Comunidades Urbanas de Recuperação Acelerada) no Taboão e Vale do Saracantan.

São Caetano iniciava campanha de orientação para uso do parquímetro.

HOJE

Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Canarana (MT), Cássia (MG), Cornélio Procópio e São João do Triunfo (PR), Matinha (MA) e São Miguel do Oeste (SC).

Santos Faustino e Jovita

15 de fevereiro

Mártires. Viveram no século II. Patronos da Lombardia, na Itália.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)