Em 'Andança', Danilo Caymmi revive lembranças dos festivais

Não foi à toa que Danilo Caymmi escolheu três canções finalistas do 3.º Festival Internacional da Canção, realizado em 1968, para seu novo álbum, Danilo Caymmi - Andança 5.5, que chegou às plataformas no dia 26 de janeiro.

Danilo estava lá, na histórica noite em que a grande vencedora foi anunciada, em um Maracanãzinho apinhado de gente que vaiou Sabiá, uma composição de Tom Jobim e Chico Buarque, interpretada pelas irmãs Cynara e Cybele do Quarteto em Cy.

A vaia doeu em muita gente. Danilo, à época estudante de Arquitetura, sabia que isso iria acontecer. Os diretórios centrais dos estudantes, os DCEs, já haviam combinado que qualquer escolhida que não fosse Caminhando (Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores), de Geraldo Vandré, mereceria o achincalhe público - mesmo que se tratasse de uma melodia de Tom Jobim e de uma letra, também política, de Chico. Àquela altura, o AI-5, ato que endureceu a ditadura, ainda nem havia sido assinado.

Mas Danilo Caymmi - Andança 5.5 (55 são os anos de carreira) não é um disco político. É um disco de intérprete que ronda o momento criativo dos festivais, sobretudo os de 1967 e 1968, com os quais o cantor, embora ainda estudante, já estava envolvido. Afinal, Andança, que ele compôs com Edmundo Souto e Paulinho Tapajós, perdeu para Sabiá e Caminhando, mas ganhou o coração do público e consagrou a jovem intérprete Beth Carvalho. "Foi uma sorte a gente ter tirado o terceiro lugar (com Andança). Se fosse o primeiro, eu teria de vaiar a minha própria música", afirma hoje.

Interpretação

O músico explica o que pretende com esse novo trabalho. "É um álbum todo focado na interpretação. Com uma liberdade muito grande. Gravado ao vivo, direto." O que ele quer dizer é que ele gravou a voz junto com o violão tocado por Flávio Mendes - em geral, os artistas gravam toda a base de instrumentos e colocam a voz em cima. Da maneira como ele fez, para ficar livre de qualquer amarra e poder cantar solto, se iguala a uma apresentação ao vivo.

"As pessoas ficam emocionadas ouvindo. Essa coisa de você mexer dentro delas, isso é muito importante para mim. Eu sinto falta de abordagens mais profundas nas canções que são lançadas atualmente", revela, tendo como referência o retorno que recebeu com o single Travessia, lançado no dia 12 de janeiro.

Além da voz de Danilo e do violão de Mendes, o álbum recebeu o complemento de poucos instrumentos, como o violoncelo de Iura Ranevsky e a percussão de Armando Marçal, além das flautas, todas tocadas pelo próprio Danilo.

Em família

Além de Sabiá, Caminhando e Andança, Danilo escolheu canções do festival de 1967, do qual ele participou tocando flauta para Roberto Carlos no samba Maria, Carnaval e Cinzas. Lá também estavam seus dois irmãos. Nana concorreu com Bom Dia, única composição dela, uma parceria com Gilberto Gil, com quem era casada na época. Dori compôs e tocou violão em O Cantador, defendida por Elis Regina.

Bom Dia abre o álbum de Danilo. "Poderia ter gravado O Cantador também. Me escapou", lamenta. O cantor elogia a composição bissexta da irmã. "Nana é uma das melhores intérpretes que já vi", diz.

Ele também gravou Eu e a Brisa, de Johnny Alf, Pra Dizer Adeus, de Edu Lobo e Torquato Neto, e Viola Enluarada, de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. A maioria deles, seus contemporâneos, com quem divide muitas histórias.

O músico tem curiosidade de saber o que Milton Nascimento achou da regravação de Travessia. Ele gravou flauta na faixa Catavento, no primeiro disco de Bituca. "Éramos amigos de passear. Depois, nunca mais", recorda.

"Milton foi muito próximo da família Caymmi toda. Esteve comigo em Maracangalha", conta, se referindo ao sítio que Dorival Caymmi teve na Baixada Fluminense e que levava o nome de sua famosa composição. "É naquela área que está toda alagada hoje em dia", conta o cantor. "Não dá mais para ir para Maracangalha", brinca.

Aos 75, ele agora curte parques e o silêncio de Curitiba

Na cronologia da música brasileira e dos festivais, 1967 e 1968 têm um peso importantíssimo: eles marcam o surgimento do tropicalismo e do uso mais incisivo da guitarra elétrica - mudança que bateu de frente com tudo o que vinha sendo feito até então.

Danilo, nesse álbum, não levou em conta novidades apresentadas por Gilberto Gil e Caetano Veloso, como Domingo no Parque, Alegria, Alegria e Divino, Maravilhoso. Muito por conta da sonoridade que escolheu. "Teria de tirar muito o pé da bola (nessas músicas) e soaria estranho. Não daria para ser nada com muito ritmo", diz.

Há cerca de seis anos, o carioca Danilo, de 75 anos, mora em Curitiba. Além de acompanhar a cena musical local - ele cita nomes como o pianista Fábio Cardoso e a cantora Ana Decker -, gosta de caminhar pelos parques e de pintar.

A capa de seu novo disco é uma de suas pinturas. Ele valoriza o silêncio e o frio da capital paranaense. Diz não sentir falta da agitação do Rio, onde viveu a maior parte da vida. "Moro em um lugar silencioso. Se tem um churrasco, ninguém escuta música, o que é ótimo. Não se ouve pagode ruim. Porque tem o bom e o ruim, mas as pessoas gostam mais do pagode ruim."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.