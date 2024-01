Taka quer distância de Lauro Michels

Quanto o empresário Taka Yamauchi (MDB) foi para o segundo turno a eleição à Prefeitura de Diadema em 2020, em sua primeira entrevista ele deixou claro que não queria apoio do então prefeito Lauro Michels (PV), que havia visto seu candidato, o ex-vereador Pretinho do Água Santa, naufragar no pleito. Passados quatro anos e Taka sustenta que não quer nenhuma proximidade com Lauro. Recentemente, Lauro procurou Taka e ambos trocaram telefonemas. Dizem que o ex-prefeito chegou a sugerir que sua mulher, a ex-secretária de Gabinete Caroline Rocha, poderia até ser vice de Taka ou candidata a vereadora na chapa do emedebista, mas o verde ouviu outra negativa. Taka, que voltará às urnas neste ano, avalia que se associar a Lauro tem mais a perder do que ganhar na tentativa de impedir a reeleição do prefeito José de Filippi Júnior (PT).

Joio do trigo

O que o hoje presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB), pré-candidato à Prefeitura de Diadema, fez foi uma espécie de seleção de quadros que trabalharam no governo de Lauro Michels (PV). Trouxe para seu grupo os vereadores Cabo Angelo (sem partido), Eduardo Minas (PP), Boy (União Brasil), Reinaldo Meira (SD) e o suplente de vereador Juninho do Chicão, o ex-secretário de Educação e primo de Lauro, o ex-vereador Marcos Michels, o ex-secretário de Transportes José Carlos Gonçalves e agora busca atrair no primeiro turno o ex-vice-prefeito e ex-deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos).

Padrinho do vizinho

Enquanto é sondado por Taka Yamauchi (MDB), Márcio da Farmácia (Podemos) segue colocando na rua sua pré-campanha. Na segunda-feira, se reuniu com o ex-vice-prefeito de São Bernardo e ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB). Marcelo, vale lembrar, foi quem elevou o patamar financeiro e político da campanha de Taka na eleição de 2020 no segundo turno - Taka saiu de 15,42% dos votos para 48,65% e perdeu para Filippi por uma diferença de menos de 6.000 votos.

Conta que não fecha

Dono de um veículo de comunicação da região que costuma dizer por aí que está descapitalizado contratou o escritório do renomado criminalista Daniel Bialski para defendê-lo em alguns processos movidos. Bialski defendeu o ex-prefeito de Mauá e hoje deputado estadual Atila Jacomussi (SD) e também chegou a assumir uma ação contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Muita gente tem se perguntado quem tem quitado essa conta.

Vem comigo

Nem bem Miguel Luis anunciou sua saída do DP Fauna, departamento que cuida de animais silvestres e campanhas de castração em Ribeirão Pires, e o ex-vice-prefeito e pré-candidato do Cidadania à Prefeitura, Gabriel Roncon, postou foto dele, de Miguel Luis, conhecido como Lu, e o vereador Diogo Manera (PSDB), ex-líder de governo na Câmara.

De volta para minha terra

Esta coluna já mostrou que a secretária de Turismo, Helenice Arruda, não tem escondido seu descontentamento dentro do governo de Guto Volpi (PL) em Ribeirão Pires. Ela agora tem dito que deve sair nos próximos dias para voltar a fazer política em Rio Grande da Serra. Filha do ex-prefeito José Carlos Arruda e ex-vice-prefeita de Rio Grande, Helenice pode ser candidata a vereadora no município de origem.

Lula em São Bernardo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estará em São Bernardo na sexta-feira, para participar de cerimônia de anúncio do novo ciclo de investimentos da Volkswagen no Brasil, na Via Anchieta.