Operação Impacto busca melhorar os indicadores criminais, diz coronel

O comandante da PM (Polícia Militar) do Grande ABC, coronel Luiz Fernando Alves, reforça a importância da força policial nas ruas para combater a criminalidade e melhorar os indicadores criminais. Em 2023, os principais índices tiveram queda na região, como os crimes contra o patrimônio, entre eles roubo de veículos, com redução de 23% em um ano, e os delitos contra a vida, com diminuição de 18% no número de vítimas de homicídio doloso.

Nesta segunda-feira (29), o chefe da PM deflagrou a primeira edição da Operação Impacto em Santo André, no espelho D’Água do Paço Municipal, ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), e de outras autoridades. Segundo o coronel, a ação, que deve continuar nos próximos dias, conta com apoio de 302 agentes, sendo 250 PMs, 40 policiais civis e 12 GCMs (Guardas Civis Municipais), além da participação do grupamento aéreo da PM e do Helicóptero Águia.

A ação policial visa combater os principais delitos realizados no município, como roubo e furto geral de objetos, subtração de veículos, comercialização de peças em desmanches clandestinos, captura de foragidos da Justiça, entre outros crimes. As equipes vão intensificar o policiamento, aumentando o escopo de atuação, saturando locais de maior incidência criminal, inclusive com realização de operações bloqueio, visibilidade, fiscalização e saturação.

“A operação visa mitigar todos os tipos de crimes, porque todos os delitos são importantes. É a criminalidade sendo combatida para que a gente mantenha uma constância e consiga melhorar ainda mais os indicadores de 2023, que já apresentaram quedas acentuadas”, diz o Coronel Luiz Fernando Alves, comandante do CPA-M6 (Comando de Policiamento de Área - Metropolitana 6).

Durante o início da ação de segurança, além de destacar a importância das equipes policiais na rua para combater a criminalidade, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, afirmou a necessidade da atualização do Código Penal, que está para votação no Senado Federal.

“Gostaria de agradecer o coronel Alves por acreditar na gestão da cidade e por me ajudar na queda desses índices. Essa operação materializa muito essa sintonia com as forças de segurança da cidade. Teremos outras tantas ações como essas, não tenho nenhuma dúvida do empenho e do material humano das equipes, que reflete na queda dos índices criminais. Porém, não posso deixar de reforçar o nosso pedido, todo esse esforço feito na base, no município, pela GCM, PM e Polícia Civil, não vai conseguir surtir o efeito desejado se não tratar da legislação penal”, pontuou o chefe do Executivo.

“O Congresso aprovou o fim das saidinhas, e esse projeto está parado no Senado. Fica o meu apelo aos senadores para votarem ou pelo menos colocarem essa pauta em discussão no País. A gente se preocupa com a economia, com as questões sociais e de sobrevivência da população, mas precisamos também olhar para segurança pública, colocar o Código Penal em pauta. Hoje mesmo fechamos um desmanche clandestino no município, detivemos os criminosos, e eles não devem ficar nem 24 horas presos. Não é culpa do juiz, ou das polícias, a culpa é da lei, e isso tem que acabar”, defende Paulo Serra.

Além dos policiais militares da cidade, a ação recebe apoio dos Batalhões de Policiamento Choque, Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), assim como a Força Tática, ROCAM (policiamento com o apoio das motocicletas), trânsito, Base Comunitária, e de agentes de diversos Baeps (Batalhões de Ações Especiais de Polícia) da Região Metropolitana de São Paulo.