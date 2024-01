Baby do Brasil recebe citação de processo em camarim de festival

A cantora Baby do Brasil foi citada no processo que a família do músico Luiz Galvão (1937-2022), um dos criadores do grupo Novos Baianos, move contra ela. O documento foi entregue a Baby nos bastidores do festival Universo Spanta, na noite da última quarta-feira, 24 de janeiro.

A informação foi confirmada ao Estadão pela advogada de Galvão, Deborah Sztajnberg, da Debs Consultoria. De acordo com Deborah, há dois anos a Justiça do Rio de Janeiro tentava localizar Baby para entregar a citação, mas sem sucesso. O processo, que está na 44ª Vara Cível da Justiça do Rio de Janeiro, teve início em setembro de 2022, quando Galvão ainda estava vivo.

Em dezembro de 2023, o Estadão publicou uma matéria em que contou os detalhes do processo. Nele, a família de Galvão, representada pela viúva do compositor, Janete Galvão, pede uma indenização de pelo menos R$ 1 milhão, a revisão planilhada dos repasses de cachês desde 2016 e participação no que for gerado pela marca Novos Baianos.

A reportagem entrou em contato com a produção de Baby do Brasil para saber se a cantora iria se manifestar sobre o fato de ter sido citada, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Em setembro de 2023, Os Novos Baianos anunciaram uma turnê comemorativa de 50 anos do disco Acabou Chorare, com Baby, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes. Além de Galvão, outro membro fundador do grupo, o músico Moraes Moreira, morreu em abril de 2020.

O processo também pede a anulação do registro que Baby fez da marca Novos Baianos em apenas seu nome. O pedido foi feito por Baby em 2018 e entrou em vigor em 2019, aponta o site do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI).

Na época, a viúva de Galvão, Janete, fez um vídeo em que acusa Baby de cobrar R$ 300 mil por um show dos Novos Baianos e pagar apenas R$ 1.400 de cachê para Galvão.