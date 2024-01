Programe o seu final de semana com direito a marchina de Carnaval, encontro de fotógrafos e circo

Diversão, entretenimento e cultura. A equipe do Diário em Cena separou os principais eventos que vão agitar as sete cidades nesta semana. Assim você pode se programar para não perder nada. Confira:

Mauá

Show – Donabá

Em “Donabá”, Fanta Konatê, acompanhada da Troupe Djembedon, apresenta um repertório de composições próprias e músicas tradicionais de sua aldeia natal na Guiné Conacri e uma homenagem à grande estrela Miriam Makeba que morou na Guiné nos tempos de exílio do Apartheid. Donabá significa "A grande bailarina" em Malinkê, onde há o ritmo que homenageia as bailarinas virtuosas da cultura Mandén, herdeira do Império de Mali (Séc. XIII), um dos temas deste show.

É na próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro, às 20h.

Serviço:

Entrada gratuita

Faixa etária: Livre

Endereço: Teatro Municipal de Mauá, Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia

Santo André

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe neste sábado (27) o “Baile de Carnaval Rita Seixas e Raul Lee”, com a banda Frutto Proibido. O show terá início às 16h, com entrada gratuita.

A apresentação da banda é um show eletrizante que traz para o público releituras, combinadas a novos arranjos, de músicas que se eternizaram nas vozes de Rita Lee e Raul Seixas, como “Banho de Espuma”, “Chega Mais” e “Mosca na Sopa”

A banda, criada em 2017, foi resultado da união de 11 músicos do ABC apaixonados pelas músicas da Rita Lee. O nome da banda, “Frutto Proibido” faz referência ao trabalho de Rita Lee e seu clássico disco "Fruto Proibido", gravado quando ela estava à frente da banda “Tutti Frutti”, lançado em 1975.

DJ e baile - A programação do sábado terá início às 10h, quando começa a tocar uma playlist de músicas nacionais com uma pegada carnavalesca, como o grupo Baiana System, Novos Baianos, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

A festa continua com a discotecagem, a partir das 12h, que vai ficar a cargo do Rodrigo Branco, apresentador e DJ da rádio Kiss FM que, por atuar em uma emissora de perfil rock’n’roll, deverá levar ao Cine Theatro Carlos Gomes um carnaval diferenciado que promete divertir crianças e adultos.

Serviço

Baile de Carnaval Rita Seixas e Raul Lee

Data: 27/1/24 (sábado)

Programação:

10h - Playlist com músicas nacionais com pegada carnavalesca

12h - Baile com DJ Rodrigo Branco

16h - Banda Frutto Proibido - “ Baile de Carnaval Rita Seixas e Raul Lee”

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes – Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 - Centro

Entrada gratuita

Circo Moscou

O Circo Moscou chegou na cidade de Santo André, com diversas atrações como performances de motocross, malabarismo, equilibrista, apresentações de humor com palhaços entre outros.

O circo está instalado na Av. Alexandre de Gusmão ao lado do Shopping Atrium. Estreia nesta sexta-feira, 26. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou através do site da companhia, clicando aqui

Programação

Sexta 26/01 às 20h30

Sábado 27/01 às 16h, 18h e 20h30

Domingo 28/01 às 16h, 18h e 20h30

Segunda 29/01 às 20h30

São Bernardo

Encontro de Fotógrafos e Projetos Raoni Moura recebe fotógrafos e demais interessados para uma conversa sobre projetos e sua Exposição Sobre Todas as Noites Não Dormidas, em cartaz na Pinacoteca até 08/03.

Serviço:

Entrada: gratuita

Endereço: Pinacoteca de São Bernardo do Campo, Rua Kara, 105, Jardim do Mar.

Data do encontro: 27/01 às 14h