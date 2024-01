No BBB24, participantes se deparam com cocô no chão do banheiro e buscam culpado

Ao longo de 24 edições, o Big Brother Brasil chocou o público com alguns momentos anti-higiênicos que aconteceram na casa mais vigiada do Brasil. Vez ou outra, os confinados esquecem que estão sendo filmados e acabam protagonizando momentos um tanto quanto sujinhos.

No BBB24, os participantes acordaram com uma surpresa no banheiro após curtirem muito a festa que contou com show de Jota Quest. Após Luigi e Alane se depararem com fezes no chão, o brother correu para contar a fofoca a Rodriguinho e Pitel:

- Tinha um pedacinho pequeno no cantinho. A Alane entrou, falou: Ah, não acredito, isso aqui é cocô? Aí eu olhei e vi que era mesmo. Ela pegou o lenço umedecido, limpou e jogou no lixo.

Rodriguinho então relembrou a conversa que ouviu de Alane explicando à Bia os perigos de subir na privada para fazer as necessidades e ensinando como usar sentada:

- Acho que foi a Bia então. O jeito que ela tava ensinando a Bia ontem...

Porém, reforçou que apenas entendeu que a conversa era sobre fazer de cócoras e não outra questão:

- Mas eu não entendi que tinham feito cocô no chão, entendi que tinham subido no vaso.

E por falar em Alane, ela também relatou a Beatriz o que viu:

- Esse é o cúmulo de não saber conviver com as pessoas. Cocô no chão... Eu ia passar por muita coisa no BBB, mas cocô no chão? A pessoa nunca vai dizer: Fui eu, desculpa.

Beatriz chegou a responder que achou que era brigadeiro. Ainda indignada, Alane disse a Leidy Elin:

- Muita sacanagem isso! Eu só peguei porque eu tava meio bêbada.