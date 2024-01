Grande ABC tem 726 vagas de emprego nos centros públicos

As cidades do Grande ABC têm 726 vagas de emprego disponíveis em seus centros públicos na terceira semana de janeiro. A maior disponibilidade está em São Caetano, com 301 oportunidades. Em segundo lugar aparece Mauá, com 211. Santo André vem em terceiro, com 119. Diadema tem 60 e Ribeirão Pires, 35. Os demais municípios da região não disponibilizaram informações.

Em São Caetano, todo processo é on-line. O candidato acessa o site da Prefeitura e clica no Portal do Emprego, onde pode checar as ofertas e formalizar a candidatura às vagas.

Em Mauá, os postos são para operador de telemar-keting, operador de empilhadeira, auxiliar administrativo, mestre de obras, concheiro, encanador industrial, garçom, monitor de sistemas eletrônicos, instalador de redes de telefonia, entre outros. Os interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, das 8h às 17h.

Em Santo André, os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link https://servicos.mte.gov.br. O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André – Térreo 1.

Para se candidatar às 60 vagas de Diadema, os candidatos devem acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em Ribeirão Pires, os candidatos devem procurar o Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55, das 8h às 17h.