Alec Baldwin é acusado novamente de homicídio culposo por morte de Halyna Hutchins e pode pegar 18 meses de prisão

Caso reaberto? Parece que sim! Alec Baldwin está revivendo todo o pesadelo de 2021 após ser acusado novamente de homicídio culposo pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

De acordo com o New York Times, a primeira acusação contra o ator tinha sido arquivada, mas, na última sexta-feira, dia 19, o júri do Novo México, nos Estados Unidos, onde aconteceu o acidente durante o set de filmagens do filme Rust, aceitou a reabertura do caso.

Caso seja condenado, o ator pode ficar até 18 meses na prisão.

Para quem não se lembra, o ator de 65 anos de idade estava gravando uma cena que envolvia arma, quando o objeto disparou e ele não sabia que estava carregado com balas de verdade, matando a diretora e ferindo outro membro da equipe.