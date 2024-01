Shows de rock, eletrônica e brasilidades são destaque na programação do Diário em Cena

Confira a programação cultural do fim de semana no Grande ABC. Diversão, entretenimento e cultura. A equipe do Diário em Cena separou os principais eventos que vão agitar as sete cidades nesta semana. Assim você pode se programar para não perder nada. Confira:

Santo André

Santo Rock Bar E para quem curte rock, o andreense Santo Rock Bar - localizado na Av. Firestone, 1340 - Casa Branca - está com agenda de shows completa, que já começa hoje, dia 19, até domingo, 21. Confira:

Sexta-feira 19/01 - 22h Rolls Rock Entrada R$ 35

Sábado 20/01 - 22h Children of The Beast (Iron Maden Cover) Entrada R$ 35

Domingo 21/01 - 18h Torture Squad, Necromancia e Black Priestess Ingresso online pelo clubedoingresso.com.br



São Bernardo SANTÉ ELETRONIC AND LUXURY Luxuosa festa de música eletrônica vai agitar a Estância Alto da Serra, em São Bernardo, neste sábado, às 20h. O line up da 4ª edição do Santé Eletronic and Luxury promete grandes nomes do ritmo. Entre eles, Illusionize, Dubdogz, Ruback, Kolombo, Bruno Be, Victor Lou, Brisotti e Fran Bortolossi. Os ingressos ainda estão disponíveis na Bilheteria Digital, a partir de R$ 170, com opções para Pista, Camarote Arena Premium e Backstage.



Diadema Diadema abre inscrições para o Projeto Férias. A ação vai oferecer, de 22 a 26 de janeiro, atividades recreativas e culturais gratuitas em diversas regiões da cidade, com diversas modalidades de atividades lúdicas para as crianças da cidade. Os pais ou responsáveis que desejarem evitar filas nas diversas atividades que serão oferecidas já podem fazer a inscrição de seus filhos acessando a matéria em nosso site. Saiba mais acessando: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4096157/diadema-abre-inscricoes-para-o-projeto-ferias



São Paulo D ia 26 tem show do Marcelo Falcão e Charlie Brown JR com Marcão Britto e Thiago Castanho, que acontecerá no Clube Atlético Juventus. O Diário do Grande está sorteando 2 pares de ingressos. Para participar é só conferir as regras no post oficial do instagram do diário. Clique aqui.