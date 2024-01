Vem aí! Os Feiticeiros de Waverly Place vai ganhar sequência com Selena Gomez e David Henrie

A família Russo está de volta? Parece que sim! De acordo com o Deadline, Os Feiticeiros de Waverly Place vai uma sequência pelo Disney Channel.

A série acabou em 2012, e fez um baita sucesso durante os anos 2000. Agora, a Disney Branded Television encomendou uma continuação com Selena Gomez e David Henrie, que interpretaram Alex e Justin Russo na primeira versão.

Contudo, Gomez deve aparecer apenas como convidada especial no primeiro episódio, enquanto Henrie terá papel fixo.

A história começa após um misterioso incidente na WizTech, onde Justin Russo deixou seus últimos momentos com poderes de feiticeiro, optando por uma vida adulta humana e normal, com sua esposa e dois filhos. Mas ele tem uma surpresa quando uma poderosa jovem bruxa, que precisa de treinamento, aparece à sua porta? Justin, então, deve abraçar seu passado para garantir o futuro do Mundo Mágico, diz a sinopse divulgada pelo veículo norte-americano.

Quem aí está ansioso pelo revival?