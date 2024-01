Napoli supera a Fiorentina na Arábia Saudita e avança à final da Supercopa da Itália

O Napoli é o primeiro classificado à final da Supercopa da Itália, marcada para segunda-feira. Nesta quinta-feira, em um vazio Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, o campeão italiano contou com dois gols de Zerbin na reta final para superar a Fiorentina por 3 a 0 e se classificar. O adversário sai nesta sexta-feira, em confronto entre Internazionale e Lazio.

Disputada em Riad, na Arábia Saudita, a partida parece não ter despertado o interesse dos torcedores locais. Diferentemente da Supercopa da Espanha, com estádio lotado para ver a final entre Barcelona e Real Madrid, pouca gente quis ver Napoli e Fiorentina e o jogo da semifinal foi disputado com arquibancadas vazias.

Quem deixou de acompanhar, perdeu uma partida cheia de atrativos. Giovane Simeone precisou de somente 21 minutos para colocar o Napoli em vantagem. O atacante, filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, recebeu o lançamento longo de Juan Jesus, dentro da área, e mandou uma bomba por baixo do goleiro Terracciano.

Em desvantagem, a Fiorentina tomou o controle da partida e começou a chegar bastante no ataque na busca pela igualdade. Após duas oportunidades desperdiçadas, teve chance de ouro aos 43 minutos em pênalti bastante questionável. Ikone bateu para fora.

Depois do intervalo, o Napoli adotou postura mais retraída e a Fiorentina cresceu ainda mais. Quando o empate parecia perto, contudo, brilhou a estrela de Walter Mazzari, que colocou Zerbin em campo, aos 37 minutos.

Aos 38, a aposta do treinador que acabara de entrar ampliou, completando o desvio de cabeça de Di Lorenzo. O atacante bateu a cabeça na trave no lance e deu um susto ao ficar caído dentro do gol. Saiu de campo para receber atendimento, com o jogo praticamente definido.

Mas optou por voltar e mostrou ser iluminado. Em novo contragolpe, aos 40, Zerbin apareceu em velocidade para bater cruzado e definir a classificação do Napoli. A festa foi enorme no banco de reservas e entre os companheiros.