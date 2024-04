Netuno estreia hoje no Brasileiro da Série D

Sem jogo oficial desde o dia 7 de março, quando foi eliminado da Copa do Brasil para o Vasco, o Água Santa estreia hoje no Campeonato Brasileiro da Série D. O primeiro compromisso será contra o Patrocinense-MG, às 16h, no Estádio Pedro Alves do Nascimento.

Para buscar o acesso logo em sua primeira participação em um campeonato brasileiro, o Netuno vem reestruturando o elenco, uma vez que perdeu 20 jogadores após o fim do Paulistão a da eliminação da Copa do Brasil. Saíram, por exemplo, o meia Luan Dias, destaque do time no estadual, os também meias Igor Henrique e Bruno Xavier, os atacantes Bruno Mezenga e Junior Todinho, os defensores Arthur, Gabriel Inocêncio, Roger Carvalho, Joílson e Walber, entre outros.

Para repor as perdas, o clube trouxe 12 novos jogadores para a disputa do nacional e conseguiu manter o atacante Neílton, que chegou no início do ano com status de “grande contratação” para a disputa do Paulistão. O atleta, no entanto, sofreu com uma lesão na perna e ficou várias rodadas sem atuar. Outro que continua no cargo é o técnico Bruno Pivetti, que fez um trabalho considerado bom pela diretoria e que respaldou a sua permanência.

O último treino do Netuno visando a estreia foi realizado ontem em Ribeirão Preto, onde o time se hospedou antes de seguir para Patrocínio.

O Patrocinense, rebaixado no Campeonato Mineiro, tem como técnico Estevam Soares, ex-Palmeiras, e um de seus destaques é o atacante Thiago Ribeiro, ex-São Paulo, Cruzeiro e Fluminense.