Com críticas a ingressos, Tigre recebe Tombense no 1º de Maio

Em busca da primeiro vitória no Brasileiro da Série C, o São Bernardo FC recebe neste sábado (27), às 19h, o Tombense-MG, no 1º de Maio. Na estreia, o Tigre empatou por 1 a 1 contra o Náutico, em Recife. Será o reencontro do time com o torcedor dentro de casa, já que a última partida no estádio aconteceu há mais de 40 dias, na derrota para o Corinthians na Copa do Brasil.

Para o compromisso desta noite, o técnico Ricardo Catalá deve manter o mesmo time que jogou no Nordeste do País no último domingo, com o trio ofensivo Lucas Tocantins, Kayke e Silvinho no comando do ataque.

“O Tombense é uma equipe organizada, manteve seu treinador, fez um bom estadual. É uma equipe forte fisicamente, com linha de quatro muito agressiva. Mas entendo que temos condições de fazer um grande jogo e vencer para ter um reencontro feliz com o nosso torcedor”, disse Catalá.

INGRESSOS

Os ingressos para a partida estão a venda por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Os valores praticados pelo clube foram alvos de muitas críticas nas redes sociais. A maioria dos torcedores considera os valores abusivos e que só afastam o público do estádio.