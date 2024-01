Paleta de cores. E lá vai Attílio... ...pintando e vendendo quadros... Um artista do Grande ABC. Um viajante das artes.

Morador de São Bernardo, Attílio aderiu aos pincéis há 40 anos e, do hobby, ganhou uma profissão.

MIRIAM GIMENES, Diário, 27-7-2017, com fotos de Nario Barbosa.

Miriam e Nario, vocês se lembram desta reportagem, que ganhou capa e quase uma página inteira em “Cultura & Lazer”, seis anos e meio atrás?

Pois bem, Marcos Donisete Atílio, o artista plástico Attilio, venceu a pandemia – que nunca o pegou – e continua pintando pelas ruas e praças de São Bernardo e nas feiras do Embu das Artes. E pintando cada vez melhor.

“Memória” o encontrou por acaso no sábado retrasado. Seu “atelier” ambulante foi montado na entrada de uma agência bancária da Rua Municipal, no Centro de São Bernardo.

No automóvel em que carrega tintas, pincéis e quadros, num dos vidros laterais, Attílio expõe a capa do Diário com a chamada para a sua entrevista de 2017.

“Munido de pincéis, Attilio parece entrar na paisagem que pinta nos quadros, todas a olho”, escreveu Miriam Gimenes.

“A arte é uma paixão. Costumo dizer que é minha segunda mulher”, declarou o artista na entrevista de 2017.

O TEMPO PASSA...

Hoje, Attilio só fez aumentar o seu amor à arte. Ganhou o respeito dos colegas no Ambu das Artes. Pode ser visto na cidade todos os domingos. E nos demais dias, pinta ao ar livre por este mundo de São Bernardo e Grande ABC.

Marcos Donisete Atílio desenvolveu o dom artístico frequentando a ASBA (Associação São-Bernardense de Belas Artes), escola infelizmente fechada. Foi vizinho do prefeito Geraldo Faria Rodrigues, na Vila Baeta. Participou da I Feira de Arte da cidade, na gestão do Geraldo (1973-76). E foi aconselhado a se estabelecer no Embu, onde poderia vender mais quadros.

Nascido em Catanduva, interior de São Paulo, em 3 de janeiro de 1956, Attílio reside no Parque Terra Nova 2, bairro Demarchi. Estreitou seus laços com o Diário. Passa a ser o mais novo colaborador da Memória.

TODAS AS CORES. Sábado, 13 de janeiro de 2024. Começo da Rua Municipal, em São Bernardo: até o gerente comprou um quadro meu, orgulha-se Attilio, feliz com o novo espaço

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 22 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8603

MANCHETE – CPI do Orçamento aprova cassação de 18 parlamentares, entre senadores e deputados.

DATA – Aposentados do Grande ABC reuniam-se no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e comemoravam antecipadamente o Dia do Nacional do Aposentado (data oficial: 24 de janeiro).

CARNAVAL 94 – A menos de um mês do Carnaval, as escolas de samba e os blocos carnavalescos trabalhavam a todo vapor no Grande ABC.

Haveria desfiles de rua em quatro cidades: Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá.

Reportagem: Magda Santos

CINEMA – Ruddy Center, com duas salas em São Bernardo, resistia com dificuldades. Diversificava para sobreviver. Exibia filmes, fazia shows, concursos e festivais sertanejos. À frente, o professor Tercio Antonio Nelli, crítico de cinema e diretor de Cultura.

Reportagem: Flavia Benvenga

EM 22 DE JANEIRO DE...

1904 – Partido Republicano elegia o Dr. Jorge Tibiriçá e o coronel João Baptista de Mello Oliveira seus candidatos a presidente e vice-presidente do Estado de São Paulo.

A consulta foi feita junto aos diretórios municipais dos sete distritos paulistas.

São Bernardo, hoje subdividido nas sete cidades, fazia parte do 1º Distrito, juntamente com Atibaia, Cotia, Iguape, Mogi das Cruzes, Santana de Parnaíba, Santos, Xiririca (atual Eldorado), São Roque, Juqueri (Mairiporã), Itapecerica (da Serra), São Luiz do Paraitinga e São João do Curralinho (atual Joanópolis).

1909 – Associação Lyra da Serra, que congregava empregados da Estrada de Ferro São Paulo Railway, realizava uma série de festejos em benefício do Hospital Samaritano de São Paulo.

Prendas foram arrecadadas em várias estações. Houve sorteio das peças arrecadadas, tombola (bingo), corridas em sacos, corridas de resistência, pau de sebo, sessão cinematográfica na sede da Lyra, espetáculo dramático com o drama “Tosca”.

Trem especial, com passagens a preços reduzidos, conduziam pessoas de São Paulo ao Alto da Serra (Paranapiacaba).

Comissão organizadora: Franz Tissot, Emílio Var Haute, Eugênio Conti, Manuel Amaral, Antonio Dias, Avelino Rodrigues, Frederico Fortunato e Antonio Dedion.

1969 - Polícia de Ribeirão Pires apreendia caminhão com 100 milhões de cruzeiros em produtos contrabandeados.

1974 - Censura proibia a peça "Calabar", de Chico Buarque.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário do mais antigo município brasileiro, São Vicente, fundado em 1532 pelo navegador Martim Afonso de Sousa.

Também é o aniversário de Bertolínia (PI), Icapuí (CE) e Quirinópolis (GO).

