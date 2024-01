China altera regras para comitê de política monetária do PBoC

O Conselho de Estado da China alterou as regras do comitê de política monetária do PBoC, como é conhecido o banco central chinês, segundo comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira. As novas regras, que entram em vigor nesta quinta, estabelecem que a liderança do Partido Comunista chinês se sobrepõe ao trabalho do comitê de política monetária do PBoC. A alteração também incentiva o fortalecimento da orientação das expectativas e da comunicação com o mercado, diz o comunicado.