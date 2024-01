Renan Lodi assina com o Al-Hilal, time de Neymar, até o final de 2027

O Al-Hilal anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, que estava no Olympique de Marselha. O contrato, assinado em um hotel de Paris, termina no final de 2027. O time da Arábia Saudita é a atual equipe de Neymar.

O lateral da seleção brasileira tem 25 anos e disputou 23 partidas pelo time francês. Pela seleção, Lodi esteve na última convocação feita por Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina, em novembro. Foi titular na derrota para os colombianos e ficou no banco de reservas contra o time de Lionel Messi.

Lodi foi revelado pelo Athletico Paranaense e também atuou pelo Atlético de Madrid e Nottingham Forest.

O Al-Hilal lidera com folga o campeonato da Arábia Saudita, mesmo com o desfalque de Neymar, contundido. Após 19 rodadas, o time comandado pelo técnico português Jorge Jesus tem sete pontos de vantagem para o segundo colocado, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Além de Lodi e Neymar, o Al-Hilal conta os brasileiros Malcolm e Michael no elenco.