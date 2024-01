Estado autoriza estudo para implementação de nova pista no SAI

A Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo deu o primeiro passo voltado à ampliação da SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Na semana passada, o secretário Rafael Benini assinou ofício endereçado à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) autorizando a Ecovias, concessionária responsável pela SAI, a elaborar estudos para a implementação da terceira pista na Rodovia dos Imigrantes.

“O Sistema Anchieta-Imigrantes recebe um grande fluxo de veículos diariamente e essa demanda cresce ao longo dos anos. Com essa autorização para o início dos estudos, estamos planejando ações estruturais de longo prazo para solucionar gargalos de mobilidade entre a Baixada Santista e o Planalto. A premissa desse projeto envolve a elaboração de um traçado que atenda as necessidades de tráfego e os preceitos ambientais”, explica Benini.

Serão elaborados estudos de tráfego e projetos funcional e básico, incluindo avaliações topográficas, sondagens e investigações geológicas e hidrogeológicas necessárias. Além disso, também deverão ser produzidos e aprovados estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para deliberação dos órgãos competentes.

O prazo de conclusão será de 24 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. Com base nos estudos, Secretaria de Parcerias em Investimentos e Artesp vão deliberar sobre a viabilidade de inclusão das obras no contrato de concessão da Ecovias. Os custos de produção desses documentos serão de responsabilidade da concessionária.

Principal ligação da Capital com a Baixada Santista, o Sistema Anchieta-Imigrantes corta o Grande ABC – a via Anchieta passa por São Bernardo, enquanto a Rodovia dos Imigrantes, além de São Bernardo, corta Diadema ao meio. A pista Norte da Via Anchieta foi inaugurada em 1947. A Sul, em 1953. Já a Norte da Rodovia dos Imigrantes foi entregue em 1976. E a pista Sul, em 2002 – última grande atualização viária do sistema.

Em dezembro, deputados realizaram uma audiência pública na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para cobrar a ampliação do SAI.

“É importante mostrar que a Alesp está na vida da população em seu dia a dia. Nós, deputados, fazemos esse trabalho de intermediação, fiscalização e cobrança em todas as áreas. O sistema não comporta mais o movimento que tem. Precisamos de uma terceira pista ou de uma nova opção para ligar a Baixada Santista à cidade de São Paulo. Isso é urgente”, disse a deputada Solange Freitas (União Brasil), que tem domicílio eleitoral em Santos.

Em 2023, o SAI registrou o ano mais letal de sua história, com 45 óbitos na SP-150, Via Anchieta, e SP-160, Rodovia dos Imigrantes, sendo oito mortes a mais do que em 2017 (ano até então com maior número de óbitos), quando houve 37 falecimentos.