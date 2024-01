Pai de Neymar Jr. e Mariane Bernardi deixam de se seguir nas redes e madrasta do atleta posta mensagem enigmática: Imagine que uma cobra te picou

Crise na família? Após rumores, o pai de Neymar Jr. e Mariane Bernardi deram indícios de que o relacionamento não está muito bem. Acontece que os dois pararam de se seguir nas redes sociais, e, logo em seguida, a madrasta do atleta fez post que, para muitos, foi considerado uma indireta ao empresário.

Imagine que uma cobra te picou e ao invés de tentar se livrar do veneno, você resolve correr atrás da cobra para tentar descobrir porque ela fez isso e tenta convencê-la de que você não merecia aquilo enquanto o veneno age e te mata lentamente. Esse texto não é sobre cobras, escreveu Mariane nos Stories.

A Neydrasta, como foi apelidada pelos fãs do jogador, passou o Natal com os dois filhos e a família de Neymar, ao lado também de Bruna Biancardi e Nadine Gonçalves, a ex-noiva e a mãe do jogador. A catarinense foi a responsável por apresentar Neymar à influenciadora, com quem teve a bebê Mavie, em 2023.

Vale lembrar que no dia 9 de janeiro, o jornal Metrópoles divulgou que Neymar Jr. e sua família, incluindo seu pai, teriam cedido um advogado e 800 mil reais para ajudar na redução da pena de Daniel Alves, preso na Espanha por agressão sexual.