Imprerp prorroga prazo de censo obrigatório de servidor

O Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires) prorrogou até o dia 31 de janeiro o prazo para censo previdenciário. O levantamento é obrigatório para todos os servidores públicos que estão na ativa e que atuam na Estância.

O Instituto decidiu prorrogar o censo para dar mais tempo aos servidores que ainda não conseguiram participar do processo. O levantamento de dados teve início em novembro de 2023 e 72% dos trabalhadores ativos já participaram do recenseamento.

O superintendente do Imprep, Clayton Soares do Santos, declarou que a participação no censo não só é obrigatória, mas também muito importante para os servidores e também para o próprio Instituto. “Considerando a necessidade de todos os envolvidos realizarem o recenseamento previdenciário, a prorrogação do prazo é uma oportunidade para aqueles que não conseguiram enviar as informações possam manter seu cadastro atualizado junto ao Imprerp, garantindo a manutenção dos seus benefícios”, disse Santos.

O recadastramento visa dois objetivos: cumprir regimento federal e realizar mais uma etapa para obter a certificação Pró-Gestão, que preza pelas boas práticas de administração interna e que institui selo de qualidade da entidade.

O Imprerp, hoje, reúne 2.323 contribuintes, 697 aposentados e 142 pensionistas. A entidade foi criada em 2002 para assegurar os direitos previdenciários dos servidores dos poderes Executivo e Legislativo municipais e seus dependentes, atuando com gestão participativa por meio de conselhos.

O levantamento de dados deverá ser realizado por meio do link https://portaldosegurado.app/ribeiraopires ou presencialmente na sede do Imprerp (Avenida Fortuna, 135, Cento), com agendamento pelo telefone (11) 4824-3492.