Bruna Biancardi comemora 'mesversário' de Mavie sem Neymar após suposta indireta que viralizou

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou uma comemoração aos 3 meses de Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, neste domingo, 7. A postagem vem após Bruna ter compartilhado uma suposta indireta e deixado de seguir o jogador no Instagram.

"Minha 'duplinha'. Feliz 3 meses, filha", escreveu na legenda de um registro em que aparece com Mavie no colo no sábado, 6. Na foto, a bebê usa óculos escuros.

Nos story, a influenciadora ainda publicou registros da "festinha" que fez com a filha sem a presença de Neymar no domingo. Na ocasião, a bebê dividiu um bolo com a filha de uma amiga de Bruna, que comemorou 6 meses de vida.

A influenciadora deixou de seguir o atleta e compartilhou uma reflexão nas redes sociais sobre "falta de caráter" no sábado. "Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo", repostou ela em um story.

Após a publicação de Bruna, internautas especularam que a mensagem seria uma indireta para o jogador, já que foi compartilhada após ela deixar de seguir Neymar.

Os dois se separaram depois de traições do atleta terem sido expostas na internet. No fim do mês passado, a influenciadora compartilhou outra reflexão sobre as dificuldades que enfrentou em 2023. "Esse ano foi sem dúvida o ano emocionalmente e psicologicamente mais difícil para mim. E, ao mesmo tempo, foi o ano que eu descobri uma força que nem imaginava que tinha", publicou Bruna que, no ano passado, deu à luz Mavie, se separou do jogador apenas um mês depois do nascimento da filha e teve a casa assaltada.