Com atraso de 5 meses, Morando inicia entrega de reformas no HC

O prefeito São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), havia garantido iniciar em agosto de 2023 a entrega de obras de revitalização de três alas do HC (Hospital de Clínicas) – no 3º, 6º e 8º andares – que estavam fechadas em virtude de problemas estruturais, sobretudo no piso. A promessa, feita no dia 16 de junho em vídeo nas redes sociais, e depois confirmada em material enviado à imprensa e publicado no site da Prefeitura no dia 19 do mesmo mês, não foi cumprida.

Afinal, somente na quinta-feira, praticamente cinco meses após o prazo, é que o tucano esteve na unidade para anunciar a liberação dos primeiros 30 leitos – de enfermaria, na ala norte do 6º andar –, dos 110 que foram desativados para a reforma, sendo 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A revitalização dos espaços, inclusive, só foi iniciada em outubro, portanto, com atraso, conforme Morando deixou claro em vídeo nas redes sociais, recurso que tem usado rotineiramente para divulgar realizações do governo e início de obras e serviços. Ele estava acompanhado de Geraldo Reple Sobrinho, secretário de Saúde de São Bernardo desde 2017, quando o tucano assumiu a Prefeitura para o primeiro mandato.

Vale lembrar que a área vem enfrentando grave crise desde o ano passado, com problemas que variam de falta de medicamentos e de médicos a equipamentos fechados por falhas na estrutura, caso dos andares do HC, conforme série de reportagens publicadas pelo Diário ao longo de 2023. A situação, inclusive, levou o governo do Estado a anunciar a liberação de R$ 150 milhões para socorrer o município.

“Exatamente em outubro, mostrei que estávamos iniciando a reforma (do HC). Estamos investindo quase R$ 4 milhões para reformar três andares. Importante lembrar que quando assumi, em 2017, metade deste hospital nunca tinha recebido paciente. Eram andares inteiros fechados. Agora, passados 10 anos deste Hospital de Clínicas, estamos entregando 30 leitos completamente reformados”, disse Morando, sem deixar claro se já estão liberados para receber pacientes. Questionada, a Prefeitura não retornou até o fechamento desta edição.

Segundo o prefeito garantiu no vídeo de quinta-feira, os andares estarão liberados em março, ou seja, quase um ano depois de serem fechados para a reforma, medida que só veio a público após reportagem publicada pelo Diário na edição do dia 1º de junho de 2023. “Até o fim de março entregaremos os três andares completamente reformados. Primeiro estamos fazendo a parte interna, e depois vamos fazer a recuperação externa do nosso Hospital de Clínicas”, afirmou Morando.

Moradora da região do Grande Alvarenga – onde fica o HC – que enviou link do vídeo ao jornal disse esperar que desta vez a promessa de Morando de reabrir todas as alas em março seja cumprida. “Espero que não fique apenas na promessa, como aconteceu, já que tem muita gente que não consegue vaga de internação porque muitos leitos do HC estão fechados há quase um ano. É lamentável um hospital ficar tanto tempo com alas fechadas, principalmente aquela que tem leitos de UTI, ainda mais em uma cidade como São Bernardo”, lamentou. E completou: “Afinal, o prefeito vive dizendo nas redes sociais que São Bernardo está cada vez melhor. Só se for para ele e seus amigos, porque o povo está sofrendo.”