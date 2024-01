Prepare a pipoca, e divirta-se em 2024

Após temporada movimentada em Hollywood, definida pelas greves de roteiristas e atores, lançamentos históricos como Barbie e Oppenheimer, e ótimas continuações de franquias como Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, 2024, apesar de ser um ano muito esperado para os fãs de cinema, também vai ser marcado como respiro da produção em massa que a grande indústria cinematográfica vinha sofrendo, pois parte dos filmes que seriam lançados este ano, foram adiados para 2025. Mas ainda assim, esse novo ciclo do entretenimento promete grandes estreias que contam com diretores aclamados, vencedores do Oscar, e continuações de sagas.

Um fenômeno de 2019, com uma atuação premiada de Joaquin Phoenix, e dono da maior bilheteria de um filme +18, Coringa está de volta em 2024. Diferente de muitos filmes de origem de personagens, Coringa conta a história de Arthur Fleck, explorando as várias faces de seus transtornos psicológicos, e mostra como o palhaço que começou como animador de crianças em visitas de hospitais se tornou o mais famoso vilão da cultura pop, de um forma sombria e realista. Em sua continuação, a obra traz uma proposta de musical e conta com Lady Gaga como Arlequina. O longa tem lançamento marcado para dia 3 de outubro.

Em uma sequência do aclamado filme da Pixar de 2015, Divertida Mente 2 continua explorando as emoções de Riley, que agora cresceu e já está com o corpo e a mente de uma adolescente. O enredo que já contava com os protagonistas Alegria, Raiva, Medo, Nojo e Tristeza, introduz Vergonha e Ansiedade para essa nova história. Com direção de Kelsey Mann, a animação será lançada em 13 de junho.

Com a volta do diretor George Miller para a franquia, o filme promete ainda mais ação, velocidade, calor e claro: fúria. Furiosa: Uma Saga Mad Max é um spin-off e prelúdio do vencedor de seis Oscars em 2016, Mad Max: Estrada da Fúria (2015), que contará a história da icônica personagem-título vivida em 2015 por Charlize Theron (Atômica). O filme estrelado por Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) traz também Chris Hemsworth (Thor) para o elenco, e estreia dia 23 de maio.

Com nomes de peso no elenco como Zendaya (Euphoria), Timothée Chalamet (Wonka), Florence Pugh (Midsommar) e Austin Butler (Elvis), não há dúvidas de que a continuação de Duna é um dos filmes mais aguardados do ano. O longa, que faturou cerca de US$ 400 milhões nas bilheterias mundiais com a primeira parte, traz de volta o diretor e roteirista Denis Villeneuve, para continuar com a história de guerra entre os Harkonnen e os Fremen pelo controle de Arrakis. Com lançamento marcado para 29 de fevereiro nos cinemas, Duna – Parte Dois é considerado o mais grandioso filme de 2024.

Dirigido por Ridley Scott, o mesmo do primeiro filme, Gladiador 2 é uma sequência da obra de 2000 vencedora do Oscar de Melhor Filme em 2001, onde Maximus, um general romano poderoso, que desperta a ira do filho do imperador ao receber a coroa, então se esconde e vive como um gladiador enquanto planeja sua vingança. Mais de 20 anos depois, o longa conta a história do sobrinho do imperador, vivido por Paul Mescal, que admira e quer seguir os passos de Maximus. Com Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn e Pedro Pascal, integrando o elenco, o filme chega dia 21 de novembro aos cinemas.

Após seu primeiro sucesso global com Parasita (2019), o diretor premiado sul-coreano Bong Joon-ho, traz para 2024 Mickey 17, uma adaptação do livro de mesmo nome, de Edward Ashton. Com Robert Pattinson como protagonista, o longa apresenta um explorador espacial que vai para uma missão de colonizar um planeta Niflheim, só que ao morrer, volta como um clone. O filme estreia dia 28 de março nas telonas.

Depois de seis anos, um dos anti-heróis mais queridos do público volta, mas com uma novidade. Deadpool 3 traz neste ano Ryan Reynolds em seu papel de mercenário, mas com uma alta expectativa pelo retorno de Hugh Jackman como Wolverine. O filme estreia dia 25 de junho nos cinemas.

Francis Ford Coppola retorna em 2024 com um filme para lá de curioso, prometendo ser épico. O diretor, que não lançava nenhum longa há uma década e dirigiu a obra prima O Poderoso Chefão, traz uma história de civilização urbana, estrelada por Adam Driver (Star Wars). A data de lançamento ainda não foi confirmada.

Um dos clássicos nacionais, que atravessou gerações, ganhará uma sequência este ano. O Auto da Compadecida 2 conta com Selton Mello e Matheus Nachtergaele de volta em seus papéis de Chicó e João Grilo. A obra estreia em dezembro nos cinemas.

Um dos nomes mais importantes do atual cenário cinematográfico, o diretor e roteirista Steve McQueen, dono de longas como 12 Anos de Escravidão, finalmente lançará em 2024 um projeto que está a anos em desenvolvimento. Blitz traz Saoirse Ronan (Adoráveis Mulheres) e Harris Dickinson (King’s Man: A Origem) para um drama que se passa durante os bombardeios nazistas a Londres. O longa ainda não tem data de lançamento confirmada.