Uma em cada quatro pessoas está imunizada com a bivalente

Apenas 26,33% da população do Grande ABC tomaram a dose bivalente da vacina contra Covid-19. A maioria está protegida apenas duas doses dos imunizantes disponíveis contra a doença, somando 87,67% das pessoas da região (2.343.847). Neste período, com as festas de fim de ano e férias de janeiro, as chances de aglomeração podem aumentar e, consequentemente, causar mais notificações de contaminação pela doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a bivalente distribui um agente imunizante que estimula as células a produzirem proteínas que se assemelham às cepas original e à ômicron, que ajuda a proteger melhor contra as variantes.

O secretário de saúde de Diadema, José Antônio da Silva, explica que este é o momento de ficar em dia com a proteção. “Com a chegada das festas de fim de ano, a população tende a se reunir e ir a locais com aglomeração de pessoas como shoppings e centros comerciais. As crianças também têm contato com outras pessoas que podem não ser do convívio diário. Por isso, estar com a imunização em dia pode evitar que fiquem doentes ou minimizar as consequências de uma Covid-19, por exemplo.”

Para receber as doses, é preciso levar a caderneta de vacinação e documento de identidade com foto. É importante que a pessoa tenha tomado o primeiro reforço no mínimo há seis meses e leve o comprovante das doses anteriores para tomar o reforço contra a Covid-19.

A vendedora Lucilena Aparecida, 59, moradora do Jardim do Estádio, em Santo André, diz que tomou todas as vacinas contra Covid, exceto a bivalente. “Eu achei que não era necessário. Agora, estou revendo isso porque já ouvi pessoas dizendo que podem ter novas ondas de contaminação. Como eu vou tirar férias em janeiro, vou aproveitar para ir ao postinho e regularizar minha caderneta de vacinação. Acho extremamente necessário. A correria do trabalho faz com que a gente deixe esses cuidados para depois”, admite ela.

O Ministério da Saúde já recomenda que pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade tomem uma segunda dose da bivalente.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Em Santo André, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h,

As salas de vacinação de São Bernardo funcionam de segunda a sexta-feira. O fluxo de atendimento segue o expediente de cada unidade, sendo que 20 equipamentos atuam com horário estendido, das 7h às 22h (Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão). Nestes locais, a vacinação acontece das 8h às 21h. As demais unidades funcionam das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, com vacinação das 8h às 17h.

São Caetano também oferece a vacinação na USCA (Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente). Durante a semana, as salas de vacina funcionam em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Diadema, das 8h30 às 16h. Mauá tem atendimento nas 23 unidades, das 9h às 16h - as unidades Flórida, Magini e Zaíra 2 têm horário estendido até às 20h. Já em Ribeirão Pires, o atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 16h.

CONSÓRCIO ESTIMULA GRUPOS PRIORITÁRIOS A SE ATENTAR COM VACINAÇÃO EM DIA