Copa São Paulo começa hoje e agita o Estado até o dia 25

Começa hoje e segue até o dia 25 a mais tradicional competição de futebol de júnior do mundo: a Copa São Paulo. Serão 250 jogos reunindo mais de 3.800 atletas que correm atrás do título e, sobretudo, de destaque. O torneio está dividido em 32 sedes pelo Estado e um total de 128 equipes. O Palmeiras é o atual bicampeão da Copinha, conquistando as edições de 2022 e 2023. O Corinthians é o maior campeão, com dez títulos. A final desta edição será no Estádio do Pacaembu, que volta a receber jogos após ser privatizado e passar por um longo período de reforma.

O Grande ABC terá quatro equipes na competição: Santo André, EC São Bernardo, Água Santa e São Caetano. O Estádio do Baetão, em São Bernardo, e a Arena Inamar, em Diadema, serão as duas sedes da região. O Santo André segue como o único campeão da Copinha do Grande ABC. Conquistou o título em 2003, quando bateu o Palmeiras na final. O meia Richarlyson e o atacante Nunes estavam naquela equipe.

As equipes da região entram em campo amanhã e quinta (4).