São Caetano tenta driblar desconfiança e aposta em boa campanha na Copinha para começar bem 2024

O relógio marca 14h30, os termômetros ultrapassam 30 graus no campo do Águias da Vila Gerty. As atividades desta vez são no período da tarde, já habituando os atletas para as condições climáticas que serão encontradas na Copa São Paulo. A estreia do clube está marcada para as 13h do dia 3 de janeiro. Sob os olhares atentos da comissão técnica e do dono do clube, Jorge Machado, os 30 jogadores do Sub-20 iniciam o aquecimento à espera de um time boliviano que veio à região para um amistoso como parte das preparações do Azulinho para o torneio.

Uma boa campanha na Copinha pode significar uma mudança de ares no clube, que em 2023, no profissional, amargou a queda para a Série A-3 do Campeonato Paulista e tem vivido dias difíceis em relação à estrutura administrativa. Do elenco do Sub-20, alguns atletas já estão participando de atividades com a equipe profissional. E o clube está ciente que apostar na garotada pode ser a chave para voltar a brigar nas divisões superiores e equalizar as finanças com boas negociações. O Diário até tentou tratar do assunto com o novo chefão do São Caetano, Jorge Machado, mas ele preferiu não se manifestar.

No comando técnico, Agnaldo Lopes sabe das dificuldades que um time pequeno encontra na Copa São Paulo, mas está na expectativa de realizar uma boa competição. O São Caetano jamais chegou às fases finais da Copinha e, para este ano, mesclar jovens do Sub-17 com outros que já experimentam os desafios do profissional pode ser uma receita importante para avançar.

“Juntar a juventude com quem já tem um pouco de experiência nos dá uma ótima perspectiva. Copa São Paulo é uma Copa do Mundo para essa meninada e vamos em busca deste objetivo”, falou ao Diário. E complementou: “Sempre digo que temos que transferir o favoritismo para os outros, mas dentro da nossa cabeça fazer o que está traçado. Primeiro temos que passar da primeira fase e depois pensar jogo a jogo”, concluiu.

Assim como EC São Bernardo e Santo André, o clube mantém alojamento para os atletas que precisam, fornece alimentação e auxilia nas questões psicossociais da garotada.

O São Caetano está no Grupo 32 e disputará a primeira fase da Copinha no Estádio Nicolau Alayon, na Capital. Todos os jogos com entrada gratuita.

O Diário encerra o raio-X na próxima segunda-feira, com o Água Santa.