Caçula da região, Água Santa terá força da torcida na Copa S.Paulo e encara o Santos logo na primeira fase

“Que Deus possa me abençoar para que eu consiga ser um grande jogador profissional e assim poder ajudar a minha família”. Com essa declaração do meia Luiz Eduardo, o Chapéu, de 16 anos, à reportagem do Diário, começa mais um dia de trabalho para o Sub-20 do Água Santa. As atividades, desta vez, acontecem em um campo na Zona Sul de São Paulo. O elenco chega de micro-ônibus e logo se organiza para ouvir os direcionamentos do treinador Thiago Constância. A primeira ação é uma palestra com lousa e caneta. O papo foi um jogo do dia anterior. Em seguida, começa o aquecimento, vem o bate-bola e a distribuição dos coletes para aquele que parece ser o time titular.

Posicionamentos, transições, passes curtos, passes longos, lançamentos e saída de bola, foram as ações exigidas pelo professor. Tudo tinha que sair perfeito, pois no dia seguinte a equipe iria até Cotia, enfrentar o São Paulo em um jogo-treino.

Já com quase uma hora de atividade começa o coletivo. “Hora do bicho pegar”, alguém grita. O ritmo começa frenético. Parece uma partida oficial. Porém, ao menor sinal de que as coisas não saíram como o planejado, o treinador para, corrige, repete, repete e repete insistentemente a jogada. E segue o jogo. Com mais uma hora de atividade, sol a pino, os termômetros marcando 30º e o relógio passando das 11 horas, o técnico sinaliza o fim de mais um treino. “Bora lá, pessoal, agora vamos tirar foto para o jornal”, sinaliza Thiago Constância para a garotada.

Satisfeito com mais um dia de trabalho, o treinador também atende o Diário e fala sobre as perspectivas para a Copa São Paulo. “Nosso grupo é jovem, virtuoso. Todos buscam seu lugar ao sol. A equipe é competitiva e tem assimilado bastante as nossas ideias. A torcida pode esperar o melhor dessa garotada. Vamos buscar surpreender”, observa.

Fotos tiradas e entrevista concedida, finalmente o grupo bate em retirada. Todos recolhem seus pertences, embarcam no micro-ônibus e seguem para o alojamento onde seria servido o almoço. E assim foi mais um dia de trabalho no Sub-20 do Netuno, que estreia na Copinha na próxima quinta-feira (4), às 17h30, contra o Nova Venécia-ES, na Arena Inamar.

Esse será o sexto ano consecutivo que o clube vai sediar o torneio. Os diademenses estão no Grupo 26, que ainda tem Santos e Remo. Os jogos terão entrada gratuita.