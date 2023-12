Com lista de 30 atletas já definida, EC São Bernardo trabalha para fazer bonito na Copa São Paulo 2024

“Atenção, meninos. Amanhã peço que vocês fiquem um pouco mais depois do treino porque vou aplicar o media training para vocês”. Com essa mensagem da assessora de imprensa Karol Lima foi encerrado o treino da última quarta-feira (6) do Sub-20 do EC São Bernardo. É com esse cuidado, que o Cachorrão vem tratando as suas joias que estão prestes a estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Alojamento, alimentação quatro vezes ao dia, suplementação, academia, fisiologia e assistente social fazem parte da estrutura oferecida pelo clube aos jovens da base. Isso sem esquecer dos estudos. A maioria dos atletas está matriculada no Ensino Médio da cidade. Alguns, que já estão em idade mais avançada, já concluíram essa etapa.

A estrutura destinada à base tem dois objetivos: dar todo o suporte para a formação esportiva e cidadã dos jovens. “Estamos cada vez mais tentando trazer estrutura de qualidade para nossos atletas. É um novo momento vivido pelo clube com um projeto audacioso do nosso presidente Felipinho Cheidde e esperamos gerar bons frutos”, diz o CEO do Cachorrão, Anderson Franciscon.

Sob o comando do técnico Marcos Bazílio, 47 anos, ex-jogador do Santos, Bahia, Caxias, entre outros, os jovens do EC São Bernardo têm uma primeira missão: chegar à quarta fase da Copinha, o que nunca aconteceu. “Temos um time novo e bom tecnicamente. Será uma boa experiência para todos. Almejamos fazer uma grande campanha”, observa o treinador, que fará sua estreia em Copa São Paulo.

O EC São Bernardo está no Grupo 25 junto com Juventude-RS, Portuguesa Santista e Conquista-BA. Como trunfo para avançar de fase, o Cachorrão terá o fator casa, já que fará os três primeiros jogos no Estádio Baetão. “Anima muito, casa cheia, famílias presentes, cobertura da mídia. Isso ajuda, inclusive, na preparação dos garotos para o futuro”, observa Bazílio, que complementa convocando a torcida. “Compareçam aos jogos que vocês verão um time competitivo, com bom toque de bola e transações rápidas. Que possam vir nos apoiar porque da nossa parte não vai faltar garra e disposição na busca da vitória”, finalizou.

RAIO-X

Nas próximas três segundas-feiras, o Diário apresentará detalhadamente os outros três clubes da região que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.