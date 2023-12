Vídeo de Vírginia Fonseca dançando na frente de Neymar Jr. viraliza na web e internautas questionam: Cadê o Zé Felipe?

Ela já foi embora, mas sua presença continua rendendo comentários! Na última quinta-feira, dia 28, começou a circular um vídeo que está dando o que falar da influenciadora Virginia Fonseca no Ney em Alto Mar.

A esposa do cantor sertanejo Zé Felipe surgiu dançando em frente ao anfitrião do cruzeiro e, aparentemente, longe de seu marido. Em uma espécie de roda de samba, que contava com a presença do grupo Envolvência, Virginia atraiu vários olhares - inclusive o de Neymar Jr. - enquanto se divertia dançando. Contudo, o momento não foi bem visto pelos internautas, que criticaram a influenciadora

Mulher com duas filhas pequenas larga elas com as babás e sai para curtir no mundo. Que loucura viu!, disparou um usuário do X (antigo Twitter).

Virginia nos Stories sobre o navio do Neymar: Eu e o Zé estamos curtindo muito como casal. Corta para a gata rebolando no meio dos cria enquanto o bobão não sai do celular em plena festa, comenta outro.

No vídeo em questão, o atleta está sentado tocando junto com as pessoas da banda e Virginia diante do jogador dançando até o chão. Para quem não sabe, os dois lançaram juntos um perfume para a marca da influencer.