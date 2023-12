Santo André vai reajustar tarifa do ônibus a partir de quarta (3)

A partir do dia 3 de janeiro Santo André terá nova tarifa no transporte público municipal. O valor para quem pagar a passagem em dinheiro passará dos atuais R$ 5 para R$ 5,70. O decreto número 18.225/2023 foi publicado hoje. A medida também reajusta o valor do vale-transporte, que passa a ser fixado em R$ 7.

A Prefeitura de Diadema anunciou que vai reajustar a tarifa apenas do vale-transporte, que passará de R$ 6 para R$ 7 a partir do dia 1º de janeiro. Para quem pagar a passagem em dinheiro o valor permanece R$ 5,50. Já para quem usa o cartão Sou Diadema, o tíquete se mantém em R$ 4,25.

A mesma situação se aplica em Mauá, que vai reajustar o Vale-transporte de R$ 6 para R$ 7. Quem optar pelo dinheiro continua pagando R$ 5 e quem utiliza o Cartão Sim continua pagando R$ 4,20.

EMTU

As tarifas das linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) vão ser reajustadas a partir do dia 1º. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pelo governo estadual. O reajuste médio será de 13,64% e varia de acordo com a extensão das linhas. Os trólebus do Corredor ABC, por exemplo, passarão de R$ 5,10 para R$ 5,80. CPTM e Metrô passarão de R$ 4,40 para R$ 5.