Paróquia Santíssima Virgem é tombada em São Bernardo

Fundada em 21 de setembro de 1960, a Paróquia Santíssima Virgem, localizada na Avenida Lucas Nogueira Garcez, em São Bernardo, foi tombada pelo Compahc-SBC (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural), em novembro. Segundo o orgão ligado à Prefeitura, o tombamento é um instrumento jurídico através do qual se dá o reconhecimento oficial do valor cultural de um determinado bem e que garante, assim, a sua proteção legal.

A paróquia foi erguida sob autorização do bispo diocesano dom Jorge Marcos de Oliveira. O padre Mário Balestra, pároco-fundador, é honrado na praça em frente à igreja, que leva seu nome. A igreja é filiada à Diocese de Santo André, sob a orientação atual do bispo dom Pedro Carlos Cipollini. Entre as principais celebrações da igreja estão a Semana Santa, quando o Tríduo Pascal é celebrado, incluindo grande procissão na Praça Ibrahim de Almeida Nobre, sob o Viaduto Kenzo Uemura.

Além da Semana Santa, o local também se destaca com a Festa de Corpus Christi, que, além das missas, tem procissão pelas ruas ao redor da paróquia; quermesses de maio a junho, realizadas nas proximidades do Ginásio Poliesportivo de São Bernardo; e o dia 8 de dezembro, quando se celebra a festa da padroeira do espaço, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a Santíssima Virgem, com uma grande procissão.

O local também se destaca por seu atendimento social, beneficiando famílias com alimentos aos sábados pela Pastoral da Caridade (Franciscanos). Já a Pastoral da Saúde atende a doentes da paróquia, hospitais ao redor e casas de repouso, além de visitas domiciliares e empréstimo gratuito de cadeiras de rodas e outros equipamentos, por exemplo.

Além disso, existem atividades de evangelização na Escola Teológica, que funciona desde 1987, tendo como seu primeiro professor o cônego Lúcio Floro. O local realiza, desde 1994, diversas celebrações de rua. No total, são 15 missas por semana, sendo sete de segunda a sexta-feira e oito aos sábados. O local realiza, anualmente, cerca de 50 batizados de crianças e 100 casamentos, além de ter quase uma centena de jovens e adultos crismados.

O Compahc-SBC, que concedeu o título de patrimônio ao local, é o órgão de assessoramento e colaboração da Prefeitura de São Bernardo, em todos os assuntos relacionados com a proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural da cidade.