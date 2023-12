Charge - 22 de dezembro de 2023

No próximo mês, 3.529 famílias devem ser excluídas do Bolsa Família em Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – o número pode ser ainda já que os demais municípios não informaram os dados. Falta de atualização do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e descumprimento das condições do programa são as principais causas para a suspensão dos benefícios.

Ribeirão Pires concentra 78% do número de pessoas que serão cortadas do Bolsa Família na região no próximo mês, com 2.763. Segundo a Prefeitura, os recursos bloqueados são referentes ao público que está com o cadastro desatualizado desde 2019.