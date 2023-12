No século XIX, freguesia. No século XX, município. Que se divide em sete... ...e hoje quer ser entendido.

“O movimento autonomista da cidade (de Mauá) não é devidamente estudado e as fontes são difíceis”.

Renato Dotta, historiador, Memória, 19-12-2022.

A ideia nasce do esforço do GAMA (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista – São Caetano), acompanhado pela AME (Associação dos Amigos da Memória – São Bernardo).

Informalmente, “Memória” consultou pesquisadores das sete cidades sobre um trabalho conjunto e que unifique o Grande ABC nesta área de conhecimentos e pesquisas. Houve unanimidade nas respostas.

COLETIVISMO

“Acompanhei e guardei todas as notícias sobre a AME. Sem dúvida, o GAMA está dentro. Pode contar com isso. 2024 vai ser ótimo” (Humberto Pastore).

“Pode me incluir nessa” (Vanderlei Retondo).

“Eu adorei a ideia, acho essencial falarmos dessa história e das emancipações. Topo fazer parte de um trabalho mais amplo” (Jayne Nunes dos Santos).

“A sugestão é bem interessante e tem o apoio da AME” (Hilda Breda).

“Tenho certeza que ficará um trabalho incrível” (Vitória Santos).

“Convite feito, convite aceito. Inclusive, sigo atrás de pistas que me proporcione fazer uma reconstituição do plebiscito de dezembro de 1963, quando Rio Grande da Serra, à época distrito de Icatuaçu, votaria por se emancipar de Ribeirão Pires (Roberto Nascimento).

“O Consórcio (Intermunicipal) está tentando juntar os Conselhos da região (em defesa dos patrimônios históricos e culturais). Como é o Consórcio, alguns não vieram. Mas se for alguma coisa fora do Consórcio todos poderão se reunir” (Maria Luisa Gagliardi, a Loli).

NOTA DA MEMÓRIA – Ideia plantada. Agora é arregaçar mangas.

Cada cidade, umas mais que outras, ontem ou hoje, já tentaram estudar a história dos processos autonomistas locais.

A ideia nascida nesta Semana Mauá-Ribeirão Pires é ir além, com a realização de um estudo coletivo.

“Memória” acredita que possa, até mesmo, ser o tema central do 16º Congresso de História do Grande ABC, a se realizar em 2024: por revezamento, em São Bernardo.

SÃO CAETANO. A nova constituição do GAMA, em São Caetano, agora com Wagner Antônio Natale na presidência, Humberto Domingos Pastore vice-presidente e João Tarcísio Mariani secretário. E mais: Mário Porfírio Rodrigues (líder autonomista, presidente emérito), Desiree Matateaux Netto (líder autonomista), José Luiz Cabrino, Márcia Gallo, Márcia Benincasa, Paula Fiorotti, Nelson Albuquerque Júnior, Aldo Simionato e Moacyr Rodrigues

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 19 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8574

CLUBE DE SERVIÇO – Rotary dava bolsa de estudo a empresários. Eram oito vagas divididas entre os Estados Unidos e Canadá. “O objetivo é envolver bolsistas nos aspectos culturais do país visitado”, declarava Sebastião Zanforlin, governador do distrito.

FUTEBOL – Palmeiras só temia a euforia na decisão do Brasileiro frente ao Vitória.

PONTO DE VISTA – O mercenarismo dos dias atuais tira do futebol muito de sua magia e encanto (Tito Costa).

EM 20 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Violento temporal na noite de 2 de dezembro (de 1903) levou pelos ares o Circo Cruz, montado em Ribeirão Pires. Casas foram danificadas, árvores arrancadas. “Não temos memória de um temporal igual”, escrevia o correspondente do Estadão.

1908 – Exames finais dos alunos de duas escolas na Estação Rio Grande (da Serra).

Na escola masculina, os alunos que mais se distinguiram foram Aggeu Pinto Monteiro, José Pastore, Raphael Pandolfi, Vicente Midoli, Evaristo Beker, Aristides Marques da Silva e Victor Breithaupt Filho.

Na escola feminina, destaque para as alunas Vicentina Soares, Aurora Soares, Antonia Silva, Paulina Martins, Jacintha Cascardi, Ida Piscarini e Francisca Cascardi.

Presidiu a comissão examinadora o coronel Alfredo Luiz Flaquer, prefeito de São Bernardo.

1923 – Promulgado o decreto 16.272, que cria o Juízo de Menores no País.

1953 – Realizadas no Aramaçan, em Santo André, as provas finais de atletismo interclubes, referentes à quarta série do Estado de São Paulo. Brilha o chamado “Clube Vermelhinho”.

1973 – Queda de barreiras na descida da Via Anchieta e da Estrada velha do Mar provocam o maior congestionamento já visto nas duas ligações entre São Paulo e Santos.

HOJE

Dia do Mecânico Automotivo

Dia da Bondade

Municípios brasileiros

Hoje é o aniversário de 56 cidades, entre as quais São José do Hortêncio (RS), Dourados e Nova Andradina (MS), Garuva (SC), Lagoa de Itaenga (PE), Farias Brito (CE) e João Lisboa (MA).

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 2

“Vinde adoremos”, pintura em papelão na obra do grupo Movimento das Mães que Oram por seus Filhos (Mães de São Sebastião)

Realização: Irmãs Franciscanas do Cristo Rei

Local: Matriz São Sebastião