Marcelo prepara pacote de entrega no mês de aniversário

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), intensificará as agendas de rua em dezembro, mês de aniversário de 69 anos da cidade, em um movimento de fortalecimento de imagem e de virada de chave visando a eleição do ano que vem. O petista reservou assinaturas de ordem de serviço de grandes obras e continuação de entregas de pavimentação para as próximas semanas.

A agenda teve início ontem, com o pontapé inicial do Dezembro Verde (de combate ao abandono e os maus-tratos contra animais). Hoje estão programadas a inauguração da Vila Natalina, aviso de pavimentação na Rua Guerino Boscariol, no Jardim Zaíra, e assinatura de ordem de serviço para construção do ginásio de esportes do Jardim Zaíra.

Durante o mês ainda estão previstas a assinatura de ordem de serviço da Casa Afro no Jardim Primavera, em parceria com o governo do Estado, a entrega de 50 ônibus novos, o início da pavimentação da Avenida Benedito Franco da Veiga, a entrega do campo sintético de futebol da Vila Assis e da pista de skate do Parque da Juventude, conclusão de obras e reforma das UBSs (Unidades Básica de Saúde) Santista, Vila Carlina e Parque São Vicente, além da entrega da nova Praça Dom José Gaspar, que foi revitalizada para receber food trucks aos fins de semana.

“Estamos em um ritmo de muita obra na rua e a população tem visto isso. No primeiro ano, tivemos de nos ajeitar financeiramente, politicamente e administrativamente porque a cidade estava um caos durante a gestão do prefeito anterior (Atila Jacomussi, Solidariedade). Colocamos a casa em ordem e estamos começando a colher frutos”, ponderou Marcelo. “Neste mês, temos muita coisa acontecendo e, para o ano que vem, a expectativa é de inauguração de mais postos de saúde, de escolas e de obras estruturantes para Mauá”, emendou.

O asfaltamento da cidade será um dos principais ativos eleitorais do petista. Além do pacote já citado, ele listou que dará ordem de serviço para pavimentação com instalação de guias e sarjetas na Rua Washington Luiz, que interliga a Vila Magini com o bairro Cerqueira Leite, bem como vai autorizar as obras na Avenida Alberto Soares Sampaio até a entrada do bairro Santa Cecília. O governo estima que passará de 100 quilômetros o número de ruas pavimentadas. “Todos os bairros de Mauá serão contemplados”, discorreu o prefeito.