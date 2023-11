Após Travis Barker ameaçar cancelar show no Brasil, Lollapalooza confirma que Blink-182 continua na programação

Eles vem, sim! Na última quarta-feira, dia 29, os fãs de Blink-182 foram à loucura com a possibilidade da banda ter cancelado o show que vai fazer no Brasil em 2024. Contudo, o Lollapalooza confirmou que o trio segue firme e forte na programação.

Isso porque o norte-americano Travis Barker, o baterista do grupo, se envolveu em uma polêmica com Diego Miranda, integrante da banda brasileira Scracho, e ameaçou cancelar a apresentação do Blink-182 em São Paulo.

Tudo começou quando o marido de Kourtney Kardashian publicou no Twitter a palavra Tomorrow, que significa amanhã em português, dando a entender que anunciaria alguma novidade. Diego, então, brincou que a tal novidade de Travis seria que ele ia cancelar o show no Brasil, já que os internautas adoram dizer que ele vive fazendo de tudo para não vir ao país.

Irritado, o baterista não gostou da brincadeira e respondeu:

F***-se, vou cancelar então.

Na mesma hora, os fãs ficaram alvoroçados, já que não seria a primeira vez que a banda cancela o show no Brasil - e vale lembrar que o trio nunca pisou em solo brasileiro antes. Porém, o festival confirmou que eles seguem na programação e vão subir ao palco em 22 de março de 2024.

Ufa!