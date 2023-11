A emoção dos vencedores premiados, o entusiasmo dos participantes e a presença maciça do público que tomou conta do auditório do Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André, na tarde de ontem, deram uma ideia do absoluto sucesso da 17ª edição do Desafio de Redação do Diário. O maior concurso literário do Grande ABC, que neste ano foi realizado em parceria com a Prefeitura de Santo André, foi concluído com cerimônia apoteótica que tocou alma e coração daqueles que enxergam na educação o caminho mais curto para o desenvolvimento da sociedade. Enquanto pessoas assim estiverem irmanadas, o futuro da região está garantido.

Todos os anos há motivos para se comemorar a conclusão de programas socialmente relevantes como o Desafio de Redação. Ao proporcionar a estudantes do Grande ABC a oportunidade de cursar faculdade sem custear as mensalidades, o Diário entende que está contribuindo, via educação, para transformar a sociedade na qual está inserido. Mas 2023 tem sabor especial. A realização da 17ª edição exigiu esforço extra. Os efeitos da pandemia, causada por agentes microscópicos, muito pequenos mesmo, ainda persistem, mas não foram suficientes para inviabilizar projeto de tamanha envergadura. É a prova de que trabalho honesto consegue derrotar micro-organismos nocivos à sociedade.

Os 92.580 candidatos que submeteram seus textos à avaliação dos jurados, recuperando os números pré-pandemia, deram inequívoca demonstração de confiança na força da palavra. E confirmaram a tese de que a transformação da sociedade passa pela capacidade de argumentação, pelo debate de ideias e pela apresentação de propostas. Aos parceiros do Diário e da Prefeitura de Santo André – Braskem, Instituto Ensina, Fundação Santo André, Aesa (Associação das Empresas de Transporte de Santo André) e Vale dos Pinheirais –, fica um agradecimento especial por garantir a continuidade de um projeto que muda vidas. Todos juntos, promovemos o Desafio dos Desafios. Muito obrigado a todos!