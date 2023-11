Linha 10-Turquesa volta a funcionar parcialmente; confira as atualizações

A partir das 10h, a Linha 10-Turquesa funciona parcialmente, entre as estações Brás e Mauá, segundo informe da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) durante a greve do Metrô, CPTM e Sabesp. A operação parcial também tem sido aplicada na CPTM para a Linha 7-Rubi (Luz a Caieiras), Linha 11-Coral (Luz até Guainases), Linha 12-Safira (do Brás até Calmon Viana) e Linha 13-Jade (da estação Engenheiro Goulart ao Aeroporto de Guarulhos).

No metrô, também são afetadas as linhas 1- Azul, que funciona de Tiradentes até Ana Rosa; a 2- Verde: Alto do Ipiranga até Vila Madalena; 3-Vermelha: Bresser até Santa Cecília e a 15- Prata que segue fechada.

As linhas geridas pela iniciativa privada funcionam normalmente, sendo no metrô a 4-Amarela e 5-Lilás,e 8-Diamante e 9-Esmeralda, do trem.