Região terá chuva e rajadas de vento no fim de semana

Os dias de extremo calor no Grande ABC estão com as horas contadas. De acordo com a previsão, o tempo e a temperatura vão mudar já neste domingo (19). Além da queda de aproximadamente 10ºC nos termômetros, deverá haver também rajadas de vento de até 100 km/h e fortes chuvas.

A meteorologista da Climatempo, Carine Gama, que é de Santo André, alerta para possibilidades de quedas de árvore e até energia devido às fortes ventanias. “Terá uma queda em torno de 10ºC. No sábado o calorão se mantém, já no domingo e segunda cai para 25ºC de máxima, com mínimas entre 16º e 18º, já exigindo uso de casacos”, avalia a especialista.

A mudança do tempo será ocasionada por uma frente fria vinda da região Sul do Brasil, e causará queda brusca de temperatura. Essa massa de ar frio vai se encontrar com a onda de calor e, o que acarretará em rajadas de vento e risco de temporais.

Carine Gama alerta sobre as consequências dos vendavais, como a queda de energia e árvores, a exemplo do que ocorreu no dia 3 de novembro, quando os ventos chegaram a 103km/h. “Temos previsão de ventos na média de 70 km/h para o Estado de São Paulo. Porém, não estão descartadas situações pontuais, como um vento um pouco mais forte apenas em algumas regiões, como no litoral e na cidade de São Paulo”, explica.

Diante dessa mudança climática, a meteorologista passa algumas dicas. “Teremos queda de temperatura, mas isso não causa muita preocupação, basta usar um casaco que tudo deve ficar bem. Para os dias que estão previstas tempestade, as precauções são simples: evitar estacionar carro embaixo de árvore, procurar lugar fechado para ficar durante as fortes chuvas, se houver trovoadas e raios e estiver dentro de veículo, manter os vidros sempre fechados e evitar ficar próximo de janelas” ,aconselha.



CANCELAMENTOS

Diante da previsão de ventania e fortes chuvas, três Prefeituras da região decidiram cancelar eventos que estavam programados para ocorrer no feriado prolongado da Consciência Negra.

A 1ª Feira Afro de Ribeirão Pires, que aconteceria no domingo, foi adiada para o dia 26 de novembro. A Prefeitura de São Bernardo também cancelou todos os eventos do Festival de Arte Preta, incluindo o show do cantor Péricles.

Em Santo André, o Beer’s Festival também foi cancelado. Por meio das redes sociais, a Prefeitura informou que em breve será anunciado uma nova data para o evento.<EM>



FORTE CALOR

Sobre o retorno do forte calor que está atingindpo toda a região Sudeste do País, a meteorologuista indica que a temperatura voltará a subir a partir da sexta-feira dia 24. A profissional, porém, descarta calorão semelhante ao que tem feito nesta semana. “No final da semana que vem a temperatura deve subir e se aproximar da casa dos 30ºC, mas ela deve estar mais agradável”, concluiu Carine.

Questionada pelo Diário sobre as ações e os planos para mitigar os impactos do evento climático previsto para o feriado, a Enel não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Previsão faz Tarcísio convocar prefeitos

Diante da previsão de fortes chuvas e ventanias que devem atingir o Estado de São Paulo no feriado prolongado da Consciência Negra, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) convocou para hoje, às 15h, no Palácio dos Bandeirantes, reunião com prefeitos das 39 cidades da Região Metropolitana, além de outras regiões do Estado.

Embora a pauta não tenha sido divulgada, o encontro deve tratar sobre os alertas climáticos emitidos pela Defesa Civil, que observa a possibilidade de temporais e rajadas de vento que podem atingir até 100 km/h na Grande São Paulo, cidades do Interior, além do Litoral Norte e Baixada Santista.

Na semana passada, durante encontro realizado também com os prefeitos, o governador colocou a infraestrutura do Estado à disposição das cidades que necessitarem de reforço para mitigar os impactos causados pelos temporais.

RIO GRANDE

Uma pessoa morreu e quase 60 ficaram feridas após a queda de um ginásio em Giruá, no Rio Grande do Sul. O desabamento aconteceu na noite de quarta-feira e foi provocado por uma forte tempestade que atingiu a cidade. Os ventos também destelharam casas, e parte do município está sem energia elétrica.

Aproximadamente 80 pessoas estavam no ginásio acompanhando uma partida de padel e fazendo churrasco quando o teto de zinco desabou. A fisioterapeuta Isabeli Soardi, de 26 anos, foi atingida e morreu.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 60 pessoas sofreram ferimentos.

POEIRA

Nuvens de pó e areia encobriram o céu de Ribeirão Preto na tarde de quarta-feira. O fenômeno, causado pela forte ventania que atingiu a região, assustou os moradores. A velocidade do vento, medida no Aeroporto Leite Lopes, chegou a 74 km/h.