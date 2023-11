Matt LeBlanc, de Friends, se pronuncia pela primeira vez sobre a morte de Matthew Perry e se despede de amigo

A morte de Matthew Perry chocou fãs ao redor do mundo, assim como os colegas de elenco do ator. O astro de Friends foi encontrado morto na hidromassagem de sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 54 anos de idade. Desde o dia de sua morte, em 28 de outubro deste ano, alguns artistas prestarem homenagens aos intérprete de Chandler Bing. Contudo, o elenco da famosa sitcom permanecia sem palavras... até agora.

Matt LeBlanc, que dividiu diversas cenas com Perry ao interpretar Joey Tribbiani, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais e se despediu do amigo de longa data.

É com o coração pesado que me despeço. Os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra dividir o palco com você e chamá-lo de meu amigo. Sempre vou sorrir quando pensar em você e nunca esquecerei de você. Nunca. Abra suas asas e voe, irmão, você finalmente está livre. Muito amor, escreveu.

E ainda brincou:

E acho que você vai ficar com os 20 dólares que me deve.