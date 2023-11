Utinga redescoberta. Memória pura. Escola revivida. E uma viagem pelo II Subdistrito...

“Ocorre que todos eles (os cinemas de rua) fecharam e apenas o (a) memorialista para não deixar que suas histórias se percam”.

Na edição de novembro, “O Ginasiano Utinguense” lembra que o distrito de Santo André teve seis cinemas de ruas, os cines Irajá, Urupema, Iporanga, Santa Terezinha, Rox e Raf.

“Os prédios hoje abrigam igrejas, supermercados ou estão abandonados”, conta Dílson de Oliveira Nunes, o editor e criador da revista eletrônica.

Dílson recorre à colaboração de Nelson Nassimbene e Atílio Santarelli e tem como fonte o blog “Cinemas Antigos do Brasil”. E “O Ginasiano Utinguense” traz fotos do Cine Irajá, com seus dados principais: propriedade de Ferrari, Garcia & Cia. Ltda, localizado à Rua Moscou, 112, atual Rua Santa Maria Goretti, inaugurado em 1950, 1.227 lugares e o fim em 1971.

Triste ver o grande pavilhão do Cine Irajá vivenciando funções não cinematográficas. “Memória” opta pela foto dos jovens à frente do cinema, nos anos 50. A Rua Moscou não tinha pavimentação, mas possuía opções diferenciadas para a sua gente.

Acompanhem a edição de “O Ginasiano”, que traz na capa a chamada da entrevista com Raul Alves de Oliveira, professor de Exatas.

TEMPO DE OURO. Jovens na frente do Cine Irajá, na então Rua Moscou. Quais os seus nomes? O Irajá era apenas um dos seis cinemas de bairros em Utinga: no QR-Code, toda a edição de “O Ginasiano” de novembro

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 12 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8542

MANCHETE – CPI do Orçamento quer lei para evitar que corruptos fujam de punição.

INDÚSTRIA – O presidente mundial da General Motors, Jack Smith, visitou ontem (11-11-1993) a fábrica de São Caetano, Confirmou o programa de investimentos de US$ 1,1 bilhão no País até 1997.

FUTEBOL – O técnico Carlos Alberto Parreira convocava dois Ronaldos para a Seleção Brasileira: o goleiro do Corinthians e o futuro Ronaldo “Fenômeno”, jovem de tudo, revelado pelo Cruzeiro.

EM 12 DE NOVEMBRO DE...

1953 – Prefeitos Jânio Quadros (São Paulo), Fioravante Zampol (Santo André), Lauro Gomes (São Bernardo) e o representante do prefeito de São Caetano, Enéas Chiocheti, se encontram no Palácio dos Campos Elíseos, na Capital. Em pauta: aproveitamento das bacias do Tamanduateí e Meninos para grandes avenidas que interligarão Capital e municípios industriais.

1968 - Fundado o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, em São Bernardo.

1973 – Secretaria da Segurança Pública anuncia melhorias no atendimento do posto de identificação do Grande ABC, em resposta a matéria publicada pelo DIÁRIO.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Amaporã, Planaltina do Paraná e Realeza.

Em Goiás, Campo Alegre de Goiás, Cromínia e Mairipotaba.

Em Tocantins, Goiatins e Itacajá.

E mais: Alcobaça (BA), Armação dos Búzios (RJ), Batayporã (MS) e Borborema (PB).

Alcobaça, na Bahia...

De uma crônica de Victor Arroyo

No tempo das memórias de dona Zenilda, Alcobaça era uma cidade de poucas ruas alinhadas com a orla do mar, bonitas casas de veraneio e um centro histórico dos tempos do arraial.

A vila se estendia desde a barra, onde o rio se encontra com o mar, até o farol, mais ao norte.

Os caminhos eram longos braços de terra e areia sem calçamento que, uma vez por outra, encobriam casas e praças como se praia e cidade fossem uma coisa só e Alcobaça mudasse de forma depois de cada ventania.

Nessa hora, seus moradores examinavam se era a mesma ou acaso outra cidade que surgira no lugar, ou se eram eles os mesmos, ou seus vizinhos e amigos os de sempre.

Nessa terra de mudanças, nada estava garantido, nenhuma permanência era segura. Por isso, era preciso viver a vida tão intensamente, crescer tão rápido, amar tão forte.

HOJE

Dia do Diretor de Escola

Dia do psicopedagogo

Dia Nacional do Inventor

Dia do Pantanal

Dia Nacional dos Supermercado

Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita.

