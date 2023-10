StopClub: startup apoia motoristas e entregadores de aplicativo

No Brasil, motoristas e entregadores de aplicativo autônomos são mais de 1,6 milhão de pessoas. Os dados são de pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec).

A profissão é cada vez mais procurada por pessoas que desejam trabalhar de forma autônoma, especialmente nos grandes centros urbanos. Todavia, as atividades de motorista e entregador são classificadas dentre as mais perigosas – com jornadas de trabalho exaustivas e falta assistência por parte dos aplicativos de viagens.

No mês de junho, o Governo Federal, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), criou um grupo de trabalho dos aplicativos para tratar ao longo dos próximos cinco meses sobre diretrizes para a regulamentação do segmento.

Um dos principais objetivos é traçar as propostas para regulamentar o trabalho por aplicativos e acabar com a precarização e exploração dos trabalhadores dessa categoria – tão necessária e, ao mesmo tempo, invisível.

A ideia é regulamentar a atividade por meio de um projeto de lei.

Com o ideal de ajudar motoristas na busca por melhores e mais seguras jornadas de trabalho, a fintech social StopClub atua para facilitar e garantir a segurança dos motoristas, que diariamente estão expostos a muitos perigos.

Hoje, a StopClub conta com mais de 250 mil motoristas e entregadores ativos, em mais de 900 cidades.

“A StopClub nasce com a missão de melhorar a vida dos motoristas e entregadores, com ferramentas inteligentes e tecnológicas para aumentar a sua segurança e a sua rentabilidade no dia a dia”, explica o cofundador e CEO, Pedro Inada.

As ferramentas da fintech social podem ser acessadas por motoristas de todo o Brasil pelo aplicativo 100% gratuito – disponível para Android e iOS. Usuários podem navegar de forma ilimitada.

As principais funcionalidades compreendem:

gravação de corridas em caso de suspeita de perigo ou assalto ao vivo, bem como para a geração de contra prova em situações com passageiro,

compartilhamento de localização com outros motoristas da sua região,

canal para conversar com outros motoristas (Walkie Talkie),

troca de experiências com motoristas de alta performance,

indicação de serviços (oficinas, postos GNV e outros),

além das funcionalidades que mostram se ofertas de corridas fazem sentido financeiramente, é possível também configurar se quer recusar automaticamente corridas abaixo de um certo valor por km ou por hora.

Luisa Pereira, motorista de aplicativo há 7 anos, diz que a StopClub surgiu como facilitadora do trabalho no dia a dia, além de ser uma ferramenta que a ajuda a ter mais segurança.

“Por meio de um aplicativo gratuito, podemos ter acesso a algumas funcionalidades que nos apoia quase que como um RH mesmo”, diz. “Na questão de segurança, podemos filmar de forma secreta o trajeto e compartilhar com nossa rede de motoristas as corridas, caso nos sintamos ameaçados.”

A 99 e a Uber, por exemplo, disponibilizam apenas um SAC de ouvidoria – mas não há suporte financeiro. “Se formos assaltados, se batermos o carro, nós arcamos com os gastos, além das porcentagens das corridas serem mínimas. Eles nos dão seguro de vida em caso de morte, apenas”, completa.

Dados a considerar