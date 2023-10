Água Santa anuncia Bruno Pivetti como novo técnico

O Água Santa anunciou na noite desta quinta-feira (12) a contratação de Bruno Pivetti como novo treinador. O comandante chega com a missão de planejar a temporada 2024, que terá a disputa do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Pivetti já conheceu as instalações do clube e disse estar bastante motivado para a missão. “Pra mim é um motivo de muito orgulho e um prazer enorme somar esforços com esse clube que vem tendo uma ascensão meteórica e que merece o melhor sempre. Vamos trabalhar em prol da equipe para conquistar os resultados que a torcida tanto merece”, disse o novo contratado à TV Netuno. O técnico vai comandar o projeto esportivo do clube juntamente com Daniel Kaminski, novo Executivo de Futebol do time de Diadema. Além disso, trouxe consigo o auxiliar técnico Ricardo Pagani e o preparador físico, Rene Carlos.

Pivetti tem passagens por Vitória, Guarani, Tombense, Chapecoense, Goiás e Náutico e assinou com o time do Grande ABC até outubro de 2024. No Náutico, o treinador ficou apenas duas partidas. Contratado em agosto deste ano, já no final da primeira fase do Brasileirão da Série C, tinha como missão classificar o time pernambucano para a segunda fase da competição. Com dois empates em 2 a 2 contra Brusque e São Bernardo, o Timbu ficou fora e o técnico não prosseguiu no clube.

O Água Santa também preparando sua estrutura para 2024. A Arena Inamar está passando por reformas e, em breve, também vai abrigar um Centro de Treinamento.