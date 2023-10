Rafaella Justus faz pergunta sobre namoro para Ticiane Pinheiro e fica decepcionada com resposta: - Achei que você fosse liberal

Rainha das redes sociais, Rafaella Justus já proporcionou diversos momentos icônicos com suas caixinhas de perguntas. Desta vez, a adolescente de 14 anos de idade deixou os seguidores entretidos ao surpreender Ticiane Pinheiro com um questionamento sobre namoro e sair decepcionada com a resposta que recebeu da mãe.

Um internauta quis saber com quantos anos Ticiane pretende deixar Rafa namorar, e a apresentadora respondeu:

- Acho que com 21 [anos de idade]. Não, namorar acho que com 18. Beijar na boca...

Não muito feliz com a resposta, a jovem disse:

- Nossa, mãe....

- Namorar? Se for um cara legal, com 16 [anos de idade], reconsiderou Ticiane.

Ainda decepcionada, a influenciadora disparou:

- Achei que você fosse liberal.

- Sou, se for um cara por quem eu me apaixonasse também, disse a mãe da jovem rindo.