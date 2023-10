Bom Prato da Vila Luzita completa 1 ano com 350 mil refeições servidas

O restaurante Bom Prato da Vila Luzita, em Santo André, completou 1 ano de funcionamento neste mês com mais de 350 mil refeições servidas. A unidade oferece refeições balanceadas e de baixo custo para a população mais vulnerável, contribuindo para o combate à fome e a promoção da inclusão social.

Nesta quarta-feira (11), o prefeito Paulo Serra e a primeira-dama Ana Carolina Serra visitaram o Bom Prato da Vila Luzita, considerado um dos cinco melhores restaurantes da rede de acordo com o Governo do Estado.

“Estamos comemorando 1 ano do Bom Prato aqui na Vila Luzita, viemos parabenizar os funcionários e principalmente o pessoal que tem usado muito o equipamento. Esta é uma unidade que virou referência em segurança alimentar e ajuda muita gente. É comida de qualidade a baixo custo, trazendo mais dignidade e qualidade de vida”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

O Bom Prato da Vila Luzita foi inaugurado em 6 de outubro de 2022. O investimento total foi de R$ 3,5 milhões, sendo R$ 2 milhões do Governo do Estado e R$ 1,5 milhão na reforma e ampliação do imóvel, custeada pela Prefeitura de Santo André.

"A unidade do Bom Prato da Vila Luzita é mais do que um simples restaurante popular. Ele representa um instrumento fundamental no combate à fome e no resgate da dignidade das pessoas. Ao completar 1 ano de funcionamento, estamos orgulhosos de poder fornecer refeições de qualidade a preço acessível para a população andreense", destaca o secretário de Assistência Social, Andre Scarpino.

O programa Bom Prato, do Governo do Estado, tem como missão ampliar o acesso à alimentação de qualidade com preços acessíveis à população de baixa renda. Além disso, busca priorizar a inclusão social e o respeito a todas as pessoas atendidas. As refeições são preparadas com alimentos frescos e balanceados, visando atender às necessidades nutricionais de todos os beneficiados.

Funcionamento - A unidade do restaurante Bom Prato fica na Estrada do Pedroso, 326, na Vila Luzita, e funciona de segunda a sexta-feira. O café da manhã é servido das 7h às 9h e o almoço é oferecido das 11h às 14h.

Santo André conta com unidade do Bom Prato desde 2003, quando entrou em operação o equipamento localizado no Centro, na Rua General Glicério, 718. A Prefeitura busca outro local na mesma região para transferir o restaurante de baixo custo e aumentar a capacidade de atendimento. Os dois restaurantes da rede que funcionam na cidade são gerenciados pela ONG Ficar de Bem.