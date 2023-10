História industrial. Formação profissional. Amplia-se o Polo Petroquímico. E com ele a visão de um executivo.

PARTIU, VIU?

Vanderlei retondo

Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil de 1956 a 1961, era um homem visionário e arrojado. Durante a construção da nova capital, enfrentou resistências de vários setores que, por não quererem perder a boa vida no Rio de Janeiro, então capital federal, não queriam sua mudança para o interior do Brasil.

Dentre as muitas críticas se destacava a do jornalista Gustavo Corção do jornal “O Globo”, dizendo que por ser o terreno pedregoso e arenoso, o lago Paranoá nunca encheria.

Quando Juscelino inaugurou a barragem, mandou um telegrama para o jornalista, com a frase:

- Encheu, viu!

UMA DÉCADA DEPOIS...

A passagem de JK me fez recordar de outro personagem que tinha a mesma personalidade visionária e arrojada: Sebastião Tolentino Di Lascio.

Década de 1970. A indústria petroquímica impulsionada pelo milagre econômico, começava a dar seus primeiros passos no Grande ABC. Eu estudava Química Industrial no Instituto Pentágono de Ensino, na Avenida Dom Pedro II, esquina com a Rua das Monções, onde hoje existe um McDonald’s.

Tive o primeiro contato com o Dr. Di Lascio, diretor industrial, depois de ler um anúncio afixado no Pentágono: a Unipar estava construindo em Capuava a Empresa Brasileira de Tetrâmero (EBT) e selecionava candidatos para um curso de operadores petroquímicos – mão de obra que era escassa.

Aproximadamente 50 jovens entre 18 e 19 anos foram selecionados para um treinamento de seis meses nas dependências do antigo Senai, que ficava na esquina das ruas Bernardino de Campos e Campos Sales, onde hoje está instalada uma da agência do Bradesco.

NARIZES TORCIDOS

No início de 1973 tivemos nossos primeiros contatos com as plantas produtivas, ainda em fase de montagem, que foram adquiridas junto à americana Universal Oil Products (UOP), que contratualmente, deveria nos entregar as plantas em operação.

Quando os técnicos americanos chegaram e se depararam com um grupo de jovens totalmente inexperientes, deixaram claro seu descontentamento e afirmaram que aquela fábrica jamais partiria (esse é o termo usado para definir o funcionamento de uma planta petroquímica) com aquele tipo de mão de obra.

O Dr. Di Lascio sorriu e afirmou:

- Eu confio neles. Meus garotos são tão competentes como qualquer funcionário experiente.

Três meses se passaram e as plantas funcionando a pleno vapor obrigaram os técnicos estrangeiros a se desculparem, mas não sem antes ouvirem do Dr. Di Lascio:

Partiu, viu!?

De volta a 1993

SANTO ANDRÉ

Estrutura do Hospital Regional de Clínicas se deteriorava. Deveria ter sido inaugurado em 1990. É o atual Hospital Mario Covas.

SÃO BERNARDO

Escola Estadual Maria Iracema Munhoz ia ao programa “TV Escola”, da TV Cultura, para demonstrar o trabalho desenvolvido por professores e alunos com deficientes auditivos e visuais.

SÃO CAETANO

Câmara Municipal aprovava o Plano Diretor da cidade, prevendo expansão do setor de serviços, incentivando a implantação de indústrias de ponta e recuperando áreas deterioradas.

DIADEMA

A Subseção da OAB local inaugurava a 1ª

Casa do Advogado. Na presidência, José Luiz de Oliveira.

MAUÁ

Cidade organizava o Conselho Municipal de Saúde.

RIBEIRÃO PIRES

A cidade construía o Shopping-Center Garden.

RIO GRANDE DA SERRA

Um médico especializado em acupuntura para a cidade: Dr. Chow Wang Ming Zen, formado em Taiwan.

EDUCAÇÃO

Professores do Estado completava 42 dias em greve.

ESTADO BRASILEIRO

Hoje é o aniversário de Mato Grosso do Sul, criado nesta data em 1977.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira. Elevado a município em 1954, quando se separa de Jacupiranga.

Pelo Brasil: Ariquemes (Rondônia), Bento Gonçalves (RS), Cambé, Rio Branco do Sul e Santa Mariana (PR), Campina Grande (PB), Itauçu (GO), Jucurutu (RN).

HOJE

Dia Nacional do Deficiente Físico.

No Estado de São Paulo a data foi oficializada pela lei nº 2.795, de 16-4-1981, proposta pelo deputado Osmar Ribeiro Fonseca, de São Caetano.

Dia do Combate a Dor

Dia do Teatro Municipal

Dia Internacional da Menina

Santo Alexandre Sauli

11 de outubro

(Itália, Milão, 1534 – Calosso d''''Asti 1592). Professor, missionário e bispo na França e no seu país. O Apóstolo da Córsega

