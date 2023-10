Projeto do BRT-ABC avança para a construção de estações

A construção do BRT-ABC. que ligará a região à Capital por meio de ônibus de alta velocidade, avançou para a instalação das estações, etapa iniciada pela parada do Shopping Metrópole, na região central de São Bernardo. A estrutura está com 85% das obras concluídas e deverá ser entregue oficialmente em 40 dias.

Conforme o porta-voz e coordenador do projeto, Flamínio Fichmann, faltam alguns detalhes para a conclusão dessa estação, que servirá como modelo para as outras. “Adiantamos bastante o processo. Esse ponto é muito importante, pois é um típico projeto BRT e será utilizado como teste para as outras estações”, comentou o porta-voz do projeto.

Contando todo o sistema viário de 18 quilômetros de extensão, que ligará o Centro de São Bernardo à estação Tamaduateí do Metrô, 20% das obras do trajeto estão concluídas, segundo o porta-voz. O BRT-ABC aguarda as liberações ambientais para dar continuidade às intervenções.

De acordo com Flamínio Fichmann, o prazo de conclusão do projeto continua sendo para o segundo semestre de 2024. “Esse prazo está vinculado com licenças ambientais. Estamos cumprindo todas as exigências. Já temos os projetos prontos e estamos acertando a parte de tecnologia. Assim que liberarem, a gente dará prosseguimento às obras”, afirmou. Este é o caso da estação da Avenida Aldino Pinotti, que aguarda as autorizações para avançar com as obras. O porta-voz acredita que “em breve” terá a liberação.

Esse novo sistema prevê uma carga de cerca de 92 ônibus 100% elétricos operando no corredor. Para Fichamann, o BRT-ABC planeja melhorar a parte de infraestrutura do transporte público da região. “Temos uma tecnologia de porta automática, que interliga o veículo com a estação, igual ao Metrô. Além disso, disponibilizaremos sistema de wi-fi e carregadores nos terminais”, ressaltou.

Além desses fatores e do ganho ambiental, o projeto promete agilizar o processo de acesso ao veículo e diminuir o tempo das viagens. “A população não vai ter mais que passar por limitadores dentro do transporte. O pagamento vai ser realizado antes, isso promove uma rapidez para pegar o transporte e para a viagem”, completou o coordenador.

O BRT-ABC foi uma alternativa do governo do Estado após inviabilizar a construção da Linha 18-Bronze, via monotrilho, cujo contrato havia sido assinado em 2014 e a obra, esbarrado em questões de desapropriação.

Ao todo, o Grande ABC será contemplado com estações em São Bernardo (Metrópole, Aldino Pinotti, Abrahão Ribeiro, Afonsina, Rudge Ramos, Senador Vergueiro, Winston Churchill e Vila Vivaldi); em Santo André (Fundação do ABC) e São Caetano (Instituto Mauá, Vila Império, Jardim São Caetano, Estrada das Lágrimas, Cerâmica, CEU Meninos, Goiás e Almirante Delamare). O traçado completo terá 18 quilômetros.