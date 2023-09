Número de homicídios na região tem redução de 40% em agosto

O número de vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, diminuiu 40% em um ano no Grande ABC. Em agosto deste ano foram contabilizados nove casos, enquanto no mesmo período do ano anterior foram registradas 15 ocorrências, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

A redução também ocorreu no acumulado do ano. Em oito meses, foram oficializados 76 B.Os (Boletins de Ocorrência) de homicídio doloso na região, enquanto de janeiro a agosto do ano anterior tiveram 100 registros deste tipo de delito - diminuição de 24%.

A queda nos indicadores seguiu a tendência estadual. Em São Paulo, 212 ocorrências foram contabilizadas no mês passado, ante 240 em 2022. Na Capital, a diminuição chegou a 34% no período, com 32 notificações em 2023, e 49 no ano anterior.

Para o tenente-coronel aposentado da PM (Polícia Militar), Roberto Alves, a diminuição dos casos de homicídio doloso estão ligados diretamente com o combate ao tráfico de drogas e as facções criminosas.

“As taxas de redução vem acontecendo, continuamente, nos últimos anos, desde o ápice da violência nesse cenário, em 2017, ano em que a quantidade de conflitos entre as diversas facções criminosas no País, pelo domínio e controle dos principais pontos de comercialização, além das principais rotas de circulação do tráfico de entorpecentes, teve seu auge”, explica.

Alves ressalta ainda que as forças de segurança de São Paulo concentram esforços para diminuir o armamento de criminosos, e que essas ações tiveram significativo impacto no número de mortes violentas intencionais. Além disso, o coronel destaca a parceria das GCMs (Guardas Civis Municipais) da região como outro importante fator para o fortalecimento das ações integradas.

“Isso fortalece o contexto da segurança pública nesses locais. Com o trabalho investigativo e a integração das forças, a tendência continua de controle e até mesmo de redução nos principais indicadores de violência”, finaliza.

Além dos casos de homicídio doloso, outro crime contra vida que teve redução na região foi o estupro. As ocorrências de violência sexual diminuíram 21% no período, passando de 62 casos em 2022 para 49 neste ano. A maior queda na região foi registrada em São Bernardo, onde as ocorrências reduziram 52% em um ano.

CONTRA O PATRIMÔNIO

Os municípios do Grande ABC também registraram em agosto diminuição nos principais delitos contra o patrimônio. O roubo de veículos teve a maior redução no período, com queda de 30% nas ocorrências. Na sequência aparecem furto de veículos, com diminuição de 9,8% e furto geral (que contabiliza diversos objetos como celular, dinheiro e carteira), com redução de 9,5%.

O crime de roubo geral, que configura a subtração de algum objeto pessoal com uso de ameaça ou violência, foi o único delito entre os principais que teve alta em um ano. No total, foram 1.874 registros no mês passado, contra 1.828 em 2022 - aumento de 2,5%.

Sobre a diminuição, a SSP informou que as forças de segurança realizam operações constantes de policiamento preventivo especializado para diminuir os casos de crimes patrimoniais, além de realizar investigações que prenderam integrantes de associações criminosas que praticavam crimes patrimoniais diversos.

“Ações também são realizadas em ferros-velhos para identificar possíveis receptadores e desmantelar a cadeia ilícita por trás dos roubos e furtos de veículos. Até o momento, 887 pessoas foram presas especificamente pelos crimes de roubos, furtos e roubos e furtos de veículos no Grande ABC”, diz a pasta.